Pestrým lesem proti kůrovci! Dobrovolníci vysadili tisíce stromků

Na 14 místech se o víkendu sázely stromky v rámci Dne za obnovu lesa. Zájem byl tak obrovský, že sazenice zbyly jen pro registrované příchozí. Kdo přišel pozdě a bez registrace, měl smůlu.

"Nejde mi to upřímně vůbec, ještě jsem na to nepřišla," prohlásila jedna z dobrovolnic. "Já jsem to chtěl dělat i trošku punkově, sázet třeba v centru Prahy po nocích. Ale přítelkyně mi to zakázala," smál se další nadšenec.

"Chtěli jsme ukázat lidem, co se v lesích dneska děje. Bude to mít odraz v příštích desetiletích," uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Ještě před sto lety se v Česku sázely hlavně jednodruhové lesy, a to většinou smrkové. Jenže takový porost je náchylný na sucho i na nemoci. Nové by proto měly být rozmanité a sazenice různě staré. "Buky, jedle, je to určitá příměs smrků, je to bohatá směs desítek dřevin. Tak, aby ty lesy byly co nejpestřejší," popsal Vojáček.

Nové lesy potěší za pár let i houbaře. Podle mykologů jsou pro ně listnaté lesy rájem a na úrodu jsou mnohem bohatší než ty jehličnaté.