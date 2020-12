Pět krajů už je v 5. stupni systému PES! Co nám hrozí? PŘEHLED

Celkem pět krajů už spadá podle dat ministerstva zdravotnictví do nejvyššího stupně pohotovosti protiepidemického systému PES. Jde o kraje Zlínský, Královéhradecký, Moravskoslezský, Olomoucký a Pardubický. Ostatní se k tomuto stupni také blíží. Co všechno by se změnilo s přesunem do toho nejpřísnějšího 5. stupně?

Pět krajů v Česku dosahuje hodnot pro tu nepřísnější kategorii protiepidemického systému PES. Do 5. stupně spadají kraje, které dosahují skóre 76 a více, což je kritický stav. Celková kapacita systému nemocniční lůžkové a intenzivní péče se začíná blížit svému limitu, pobíhá komunitní šíření nákazy, a také je významně omezeno trasování kontaktů..



Nejhůře je na tom Zlínský kraj, který dosahuje hodnoty 81. Následují kraje Pardubický a Královéhradecký (oba 79) a Olomoucký s Moravskoslezským (76). K přísnější kategorii se ovšem přibližují i Liberecký (74) a Jihomoravský kraj (73). Na rizikové scóre je navázána změna protiepidemických opatření. Redakce TN.cz zjišťovala, co všechno by se zpřísnilo či zavřelo, pokud bychom do pátého stupně přešli.



Omezení volného pohybu

V pátém stupni je zakázáno vycházet ven mezi 21. a 5. hodinou, kromě cest do práce. Lidé ve vnitřních i venkovních prostorech mohou tvořit skupinky po 2 osobách. Také by platil zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.



Obchody a restaurace

V pátém stupni je umožněn pouze prodej základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží. Obchody by musely zůstat zavřené o nedělích a státních svátcích, až na výjimky (např. lékárny). Také by platilo omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2 prodejní plochy) a rozestupy 2 m mezi zákazníky.



Také restaurace by zůstaly zavřené a mohly by prodávat jídlo pouze přes výdejní okénko s sebou. Zavřené by zůstaly i herny, kasina a sázkové kanceláře.



Návštěvy v domovech seniorů a sociálních služeb

Platil by zákaz návštěv všude kromě vymezených výjimek.



Svatby, pohřby a bohoslužby.

Maximálně po 15 osobách.



Kultura

V tomto stupni by platil zákaz kulturních akcí. Zavřená by zůstala také muzea, galerie, hrady, zámky a ostatní památky. Knihovny by mohly využívat pouze bezkontaktní výdej a vrácení výpůjček (např. pomocí návratových boxů). V pátém stupni také nesmí být otevřeny zoologické zahrady, veletrhy a výstavy.



Školství

V pátém stupni mohou mít prezenční výuku pouze mateřské školy a 1. a 2. ročníky základních škol. Ostatní musejí přejít na distanční výuku. Výjimku mají pouze žáci a studenti zdravotnických oborů, kteří mají praktické vyučování ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

Ve všech prostorách škol (vyjma těch mateřských) je nařízeno nosit roušku. Rovněž jsou zrušeny zkoušky s výjimkou těch na vysokých školách za přítomnosti max. 10 osob. Zakázána jsou střediska volného času, školy v přírodě, školní výlety atd. Domovy mládeže a internáty mohou fungovat pouze pro žáky a studenty v prezenční výuce.



Sport

S přechodem do pátého stupně by byla zavřena všechna vnitřní sportoviště (fitness centra, lezecká centra apod.) Sportovat by se mohlo pouze venku maximálně ve dvou lidech. Také by museli všichni sportovci nosit při sportu roušky (vyjma profesionálních sportovců při tréninku a soutěžích).

Zakázány jsou amatérské soutěže. Profesionální soutěže mohou být bez diváků. Zavřena by zůstala rovněž saunová centra, bazény a wellness centra (výjimku mají poskytovatelé zdravotních služeb a profesionální sportovci).

Kvůli stále zhoršující se epidemické situaci v České republice bude v pondělí zasedat vláda a bude jednat o přechodu do přísnějšího stupně. Nyní se Česko nachází ve třetím.