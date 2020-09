Pět let místo patnácti. Muž odešel od soudu s nižším trestem za zabití

Dvacetiletý realitní makléř měl loni 25. října špatný den. Nedařilo se mu v obchodě ani v soukromí, ládoval se léky a alkoholem. V noci se šel projít k potoku Botiči. Tam na něj měl zaútočit bezdomovec, kterého zřejmě probudil. Muž tasil nůž a protivníkovi zasadil sedmnáct bodných ran. Pak šel celý od krve domů, kde ho díky telefonátu od příbuzných zadržela policie. Soud dnes změnil klasifikaci jeho činu z vraždy na zabití a napařil mu 5 let vězení. Hrozilo mu až 15 let. Teď už je téměř rok ve vazbě. Zhruba za rok a půl by se tedy mohl dostat z vězení na podmínku na svobodu.