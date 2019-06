Pět nejlepších marinád na ryby! S těmito recepty určitě zabodujete

Pod slovem marináda si většinou každý představí směs oleje s citrónem, kořením nebo vínem. I takováto klasika se dá ale snadno vylepšit. U ryb obecně nic nezkazíte čerstvými bylynkami. Pokud chcete dosáhnout křehčího masa, pak sáhněte po bílém jogurtu.



Dobu marinování nelze zobecnit na všechny druhy, protože každá ryba potřebuje jiný čas. Zároveň záleží na tom, jak silně kořeněný nálev jste připravili. Některým marinádám stačí 40 minut, u jiných je potřeba několik hodin.







Pojďte s námi vyzkoušet pět nejlepších marinád, které se skvěle hodí ke sladkovodním i mořským rybám.



Bylinková marináda



- čerstvá bazalka, tymián a petržel

- olivový olej

- 1 stroužek česneku

- sůl, pepř

- máslo

Postup: Do misky nalijeme olivový olej, do kterého postupně vmícháváme nasekané bylinky, prolisovaný česnek, sůl a pepř. Rybu naložíme do marinády a poklademe máslem. Tato marináda se nejvíc hodí ke sladkovodním rybám. Skvělou volbou je například pstruh.



Marináda s chilli

- chilli paprička (množství záleží na tom, jakou sílu paprička má)

- sůl, pepř

- olivový olej

- 4 stroužky česneku

- čerstvé bylinky

Postup: Chilli papričku nadrtíme a přidáme k olivovému oleji. Česnek nasekáme na kousky, bylinky natrháme a vše smícháme s olejem. Dochutíme solí a pepřem. S chilli a česnekem nakládáme opatrně, podle toho, kdo je cílovým strávníkem. Tato marináda je vhodná ke všem druhům ryb.

Marináda s vínem

- čerstvé bylinky

- 150 ml kvalitního bílého vína

- mořská sůl

- čerstvě namletý černý pepř

- zelený pepř

- citrón

Postup: Zelený pepř rozmačkáme, přidáme citrón, sůl, bylinky a promícháme. Vzniklou směs zalijeme bílým vínem. Odrůdu vína vybíráme pečlivě, ne každá se hodí k danému pokrmu. Rybu necháme naloženou dostatečně dlouho, nejlépe přes noc. Marináda se skvěle hodí ke kaprovi.







Zázvorová marináda

- 1 ks čerstvého zázvoru (2 lžičky sušeného)

- olivový olej (cca 3 lžíce)

- sůl, pepř

- šťáva z ½ citrónu

- hrst nasekané petržele

Postup: Všechno koření smícháme dohromady. Vzniklou směs přidáme k oleji a zalijeme citrónovou šťávou. Ochutíme solí a pepřem. Zázvor je sám o sobě výrazný, proto s citrónem postupujeme opatrně, ať se chutě doplňují, ale nepřekážejí si.



Medová marináda se zeleným pepřem

- zelený pepř

- sůl, čerstvě mletý pepř

- lžíce medu

- hořčice

- olej

Postup: Zelený pepř nejprve rozdrtíme v hmoždíři. Přidáme olivový olej, lžíci medu a hořčice a pečlivě rozmícháme. Vzhledem ke konzistenci medu je nutno míchat delší dobu. Osolíme a podle chuti můžeme přidat špetku čerstvě namletého černého pepře.