Pět největších nádorových zabijáků: Kůže, střeva, prostata, prsa, plíce

Dopravní nehody ani pády letadel nemají každý rok na svědomí tolik životů jako rakovina. Může za to vyšší věk, kterého se dožíváme, lepší diagnostické metody, ale také horší životní styl.

Zhoubný nádor kůže

Přibližně třetinu celkového množství všech nově hlášených nádorů představuje rakovina kůže. Počítají se sem tzv. bazaliomy a spinocelulární karcinomy (spinaliom). Jde o typy národů, které pouze zřídka vytváří další metastázy. Nejsou tedy tak nebezpečné jako například maligní melanom. Riziko vzniku nádoru se zvyšuje s vystavováním se UV záření. Účinnou prevencí je proto adekvátní ochrana proti slunci – krémy s vysokým UV faktorem a vyhýbání se slunečním paprskům kolem poledne.

Nádory tlustého střeva a konečníku

Ještě před pár lety se Česká republika držela na předních příčkách celosvětového žebříčku v počtu úmrtí na rakovinu střev. V posledních letech jsme klesli na 22. příčku. Může za to především pravidelný screening, který se u nás provádí od roku 2000. Muži i ženy ve věku 50–54 let mohou každý rok podstoupit bezbolestný test okultního krvácení. Lidé ve věku 55+ mohou v rámci prevence podstoupit jednou za deset let vyšetření formou kolonoskopie. Díky včasnému odhalení nádorů se výrazně zvyšují šance na vyléčení.

Zhoubné nádory prostaty

Nejčastějším zhoubným nádorem u mužů je rakovina prostaty. Od 90. let zaznamenali lékaři rapidní růst tohoto typu onemocnění. Co ho způsobuje, zatím není zcela jasné. Důvodem vyššího výskytu je podle odborníků hlavně stárnutí populace a lepší diagnostické metody. Nádory prostaty se jen zřídka objevují u pacientů mladších 40 let.

Zhoubné nádory prsu

Nejčetnějším onkologickým onemocněním u žen je rakovina prsu. Po nádorech plic je to druhé nejčastější onkologické onemocnění, na které ženy umírají. U tohoto onemocnění je zcela zásadní preventivní samovyšetření, které mohou provádět ženy samy doma. V raných stadiích nemoci totiž bývá léčba velmi úspěšná. Od roku 2002 funguje v ČR také bezplatný program mamografického vyšetření, které dokáže nádorové bujení včas odhalit.

Zhoubné nádory průdušnice, průdušek a plic

Jedno z nejzákeřnějších onkologických onemocnění se týká plic. Ve většině případů ho lékaři objeví až v pokročilém stadiu, kdy se velmi obtížně léčí. Pacientům v posledních letech svítá naděje v podobě imunoonkologické léčby. Léčba je obecně lépe snášená, například ve srovnání s chemoterapií, a dokáže prodloužit život pacienta o celé roky, navíc ve velmi dobré kvalitě.