5 různých vakcín, vybrat si nemůžete! "Klidně si připlatím," zlobí se senior

Otázka očkování proti covidu rozdělila společnost na několik táborů. Zatímco jedni jsou striktně proti vakcíně jako takové, jiní jsou očkování zcela otevřeni, nebo jim je celá očkovací strategie jedno. Další diskutující ale zajímá, jestli si bude vakcínu možné vybrat, případně si připlatit "za lepší".

"Doteďka si platíme za očkování na chřipku 400 korun. Já si klidně doplatím 400 i za očkování proti covidu. Nechci nějakou pofidérní látku, chci tu pořádnou vakcínu. To víte, že to budeme bojkotovat," vyjádřil se jeden z čtenářů TN.cz. Že možnost volby vakcíny zřejmě nebude, před časem potvrdil sám ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Obavy panují nejen z možných vedlejších účinků, ale také z alergických reakcí na očkovací látku a zejména z možných rozdílů mezi účinky jednotlivých vakcín. Do Česka totiž kromě té od Pfizeru dorazí i vakcína od Moderny či společností AstraZeneca, CureVac, Johnson&Johnson, Sanofi Pasteur nebo Novavax. Další možností je ruský Sputnik V.

Lékař a senátor za Brno-město Jan Žaloudík by dle svých slov uvítal imunotesty pro všechny, kteří se nechají očkovat, jako tomu bylo v minulosti v případě jiných vakcín. "Je to o tom, že jsme si teď udělali takovou vakcinační kampaň. Máte pět různých druhů vakcín. To je, jako kdybyste testovali škodovky proti volkswagenům a mercedesům, jak rychle jedou. To jsou diametrálně odlišné druhy vakcín, založené na jiných principech," upozorňuje.

V Česku se bude očkovat několika různými vakcínami. Podrobné údaje o nich najdete v tabulce:

Podle Žaloudíka při stávající očkovací strategii vznikne pět různých skupin občanů a každá z nich bude naočkovaná něčím jiným. "Například vůbec nevíme, jak dlouho ty vakcíny budou fungovat. Jestli vás to chrání týdny, měsíce, je to jako tetanus na deset let, nebo jako spalničky na celý život. Je to v podstatě obrovská medicínská studie," varuje Žaloudík.

Dle jeho slov je důležité také sledovat jednotlivé skupiny očkovaných. Připomíná, že imunitní reakce například seniorů a lidí ve středním věku mohou být různé. Má také obavy, aby se společnost nezačala štěpit na "očkovance a neočkovance".

"Budou lidi, kteří budou chodit do domovů důchodců, na výstavy, do divadla a lidi, kteří tam nebudou puštěni. To jsme tu nikdy neměli," vyjádřil se uznávaný lékař. Obává se také, jestli lidé vůbec vědí, že všichni nedostanou stejnou očkovací látku.

Dle Žaloudíka chybí srovnávací studie. Samy společnosti, které očkovací látky vyvíjely, prý nic takového zřejmě neprováděly. "Oni nemají důvod, většinou se nesrovnávají léky. To dělají až lékaři, firmy nemají důvod," informoval.

Když už podle něj vláda experimentuje, měl by to být experiment s vyhodnocením. Podle odborníka jen "rozvážet auta s vakcínami" nestačí a očkovaní by měli být pravidelně testováni a pod dohledem odborníků.