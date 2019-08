Peter unikl před smrtí v Osvětimi díky služce Ilonce. Teď pátrá po její rodině

Pan Peter, který pochází ze Slovenska, už několik let pátrá po příbuzných paní Ilonky, díky které jako dítě unikl koncentračnímu táboru v Osvětimi, kde zemřela část jeho rodiny. On i jeho rodiče tak Ilonce vděčí za své životy.

Dvaaosmdesátiletý Peter Dansky se narodil v židovské rodině v Banské Bystrici dva roky před tím, než vypukla druhá světová válka. Ve 40. letech začaly na Slovensku platit rasové zákony, v rámci kterých mimo jiné probíhalo i pronásledování Židů.

V tu chvíli začalo jít Peterovi a jeho rodičům o život. O jeho příběhu informoval slovenský zpravodajský portál TVNoviny.sk. Pan Peter se reportérce svěřil, že jeho otec měl vždy silnou intuici. V roce 1942 se přesunul k příbuzným a později utekl do Maďarska. Všichni tito příbuzní skončili v koncentračním táboře, ze kterého se domů už nikdy nevrátili.

I Peterovi se svou maminkou se podařilo dostat za hranice do Maďarska, kde se jich ujali příbuzní Milka a Villiam žijící v Lučenci. Ti měli služku Ilonku, která se o malého Petera starala. Doprovázela je nakonec i do Budapešti na cestě za Peterovým otcem a riskovala při tom svůj vlastní život.

Rodině nadále hrozilo velké nebezpečí, Peterův otec se proto rozhodl poslat synka k Milce a Villiamovi, u kterých v bezpečí prožil dva roky. Mezitím se o něj starala Ilonka a každý týden ho doprovázela na policii, která ověřovala jeho trvalý pobyt.

"V letech 1942 až 1944 jsem chodil do mateřské školy a do první třídy. Dva roky jsem žil u tety Milky v Lučenci až do okupace Maďarska 19. března 1944. Rád jsem spal na koberci u krbu. Teta mě vždycky odnesla do postele," vzpomíná na život v Lučenci Peter.

I Milka s Viliamem později skončili v Osvětimi, kde jejich životy skončily v plynových komorách. Stejný osud potkal i Peterovu babičku. Chlapec ale nacistické období ve zdraví přežil a ke konci války se setkal se svými rodiči. Na konci 40. let se odstěhovali do Izraele, kde se Peter přejmenoval na Azriela a prožil téměř celý svůj život.

Na statečnou Ilonku, která se o něj starala v jeho předškolních letech, ale nikdy nezapomněl. Už několik let pátrá po její rodině, aby jí poděkoval za to, co pro něj i jeho rodiče Ilonka udělala. Moc toho o ní však neví - nezná ani její příjmení. Po válce se jejich životy rozdělily.

Pan Peter se však nehodlá vzdát. Pokud se mu příbuzné podaří vypátrat, Ilonka dostane titul Spravedlivý mezi národy, který Izrael uděluje lidem nežidovského původu, kteří během války riskovali svůj život při záchraně Židů před holocaustem. Právě proto se pan Dansky rozhodl příběh medializovat - aby se dostal k lidem, kteří by o Ilonce z Lučence mohli něco vědět.