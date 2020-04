Petky a plechovky nejsou odpad, ale cenný materiál. Do přírody nepatří

To, že odpad třídíme, ještě neznamená, že neskončí v přírodě. Velké množství petek a plechovek proto nacházíme v lesích i kolem cest. Plast a hliník ale představují velmi cenné materiály, které jsou důležité především pro naši udržitelnou budoucnost. Tak proč zálohový systém nezavést i v Česku? Chytré a v mnoha zemích ověřené řešení je ZÁLOHUJME. Vyplatí se to nám i naší přírodě!

Zálohový systém funguje v mnoha státech Evropy. Na jejich příkladu vidíme, že by se vyplatil i nám tady v Česku. Ulevil by především naší přírodě, pomohl by ji udržet čistší. V současnosti totiž končí v naší krajině každá třetí PET lahev. Funkční zálohový systém by ji vrátil zpět do výroby. A my bychom předešli tisícům tun odhozených petek a plechovek.

Zavedení záloh nijak neovlivní náš fungující systém sběru a třídění plastů. Systém barevných kontejnerů je dlouhodobě funkční. A budeme ho potřebovat i do budoucna. Musíme totiž držet krok s Evropskou unií a jejími normami. "Češi sami od sebe víc třídit nebudou. A proto se jeví zálohování jako jediná možná cesta," říká Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky.

Měli bychom si uvědomit, že petky nebo plechovky nejsou odpad, ale drahocenná surovina. Ta může sloužit k výrobě nových obalů. "Zálohový systém pomůže uzavřít cirkulární smyčku, která je zásadní pro udržitelnou budoucnost. A dobře fungovat může nejen ve velkých, ale i v malých obchodech. Stačí jen chtít!" říká Jan Langhans, propagátor recyklace plechovek.

Zálohového systému se bát nemusíme. Ulevil by naší přírodě a nás jako daňové poplatníky nebude stát ani korunu. Tak proč se neinspirovat systémem, který funguje v některých zemích Evropy už 15 let. Vyplatí se to nám i naší přírodě! Zálohujme!