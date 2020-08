Petr Fiala v Napřímo: Mám rád Brno. U vtipů o Brňácích se opravdu bavím

S moderátorkou se předseda ODS Petr Fiala sešel v areálu Masarykovy univerzity v Brně, což nebyla náhoda. "Mám rád Brno. Mám rád Masarykovu univerzitu, s níž jsem úzce spojen," prozradil. Na otázku, jak snáší potyčky mezi Prahou a Brnem, odpověděl, že s úsměvem.

"Já jsem člověk, který moc neumí vyprávět vtipy, protože si je nepamatuje, ale vůbec to neznamená, že bych je rád neslyšel. Mám rád oboje - vtipy na Pražáky i na Brňáky. U některých, které vykládají Pražáci o Brňácích, se opravdu bavím," prohlásil Fiala.

Zmínil se i o projektu Po stopách Babišových slibů, který s kolegy spustil. Právě v jeho milovaném Brně toho podle něj premiér Andrej Babiš (ANO) nasliboval snad nejvíc. "Pořád posloucháme sliby. Od Andreje Babiše stále slyším, kde se co postaví a kde co bude vybudováno, ale moc teda nevidím, že by někde něco stálo," objasňuje pohnutky, které stály za zrodem projektu.

"A když jsem v nějakém regionu, tak se zeptám kolegů nebo místních, co jim Babiš slíbil. A oni mi třeba řeknou, že jim už jako ministr financí slíbil nové nádraží a přestože už od té doby uplynulo plno let, tak je to nádraží pořád stejné," tvrdí.

To, že na videích vypadá jako Sherlock Holmes, podle něj není úmyslně. Všechno vzniklo na základě fotky, na které má klobouk, sako a dýmku - věci, které rád nosí na zahradu. Svou slabost pro saka rozhodně netají, obleky na sobě ale pořád nemá.

"Když jdu po zahradě, tak na sobě klidně to sako mám, proč ne. Trávu v něm ale nesekám, to si vezmu svetr nebo mikinu. Když hraju tenis, tak jsem normálně oblečený. Když plavu, tak mám samozřejmě plavky. V zásadě jsem normální člověk," říká se smíchem.

Kromě zahrady by léto rád trávil i na svém oblíbeném místě v Chorvatsku. "I letos v srpnu se chystám na dovolenou, ale jestli pojedu tam, kam jezdím každý rok, tedy do Chorvatska, tak to ještě v tuto chvíli nevím," svěřil se. "Nějakých 12, 15 let jezdíme na jedno místo, máme to tam rádi. Rád jezdím k moři a Chorvatsko ho má hezké a příjemné. Záleží ale na epidemiologické situaci," dodal.

