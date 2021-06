Petříček nebude kandidovat. ČSSD je prý zoufalá, zmínil kšeftování s hlasy

Bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nebude na podzim kandidovat do Poslanecké sněmovny. Důvodem jsou jeho spory s vedením strany. To podle něj třeba přehlíží, že slovo demokracie není v názvu pouze pro zodobu. Vadí mu i "zoufalý boj" o důvěru voličů.

Petříček ve středu oznámil, že nebude kandidovat v říjnových sněmovních volbách. Vadí mu, jakým směrem se ubírá jeho mateřská ČSSD.

"Nemohl bych ve volbách s čistým svědomím hájit to, co nyní vedení strany připravuje a reálně činí. Sociální demokracie nemá slovo demokracie v názvu pouze pro ozdobu, ale vedení strany to přehlíží," uvedl bývalý ministr zahraničí.

Do názorového rozkolu s vedením ČSSD se Petříček dostal už před dubnovým sjezdem, na kterém kandidoval proti předsedovi Janu Hamáčkovi. Tehdy ale neuspěl a Hamáček ho záhy odvolal z čela resortu zahraničních věcí.

Petříček chtěl podle svých slov očistit ČSSD po spolupráci s hnutím ANO a trestně stíhaným premiérem. Vývoj situace mu prý dává za pravdu.

Soc. demokracie zoufale bojuje o dvru voli. Mus ji proto reprezentovat lid, kte jsou opravdovmi socilnmi demokraty, kte jsou dvryhodn, kte disponuj dostatenou morln integritou a kte jsou schopni voliskou dvru pro sociln demokracii doopravdy zskat.3/8 — Tom Petek (@TPetricek) June 16, 2021

"Sociální demokracie zoufale bojuje o důvěru voličů. Musí ji proto reprezentovat lidé, kteří jsou opravdovými sociálními demokraty, kteří jsou důvěryhodní, kteří disponují dostatečnou morální integritou a kteří jsou schopni voličskou důvěru pro sociální demokracii doopravdy získat. Místo toho zvítězilo kšeftování s hlasy a požadavky na slepou loajalitu. Nesmířím se s tím, že do klíčových funkcí v ČSSD se za podpory současného vedení strany aktuálně tlačí lidé, jako je Pavel Jaroš, Michal Hašek a jim podobní. U toho nebudu asistovat," pokračoval Petříček.

Zároveň zdůraznil, že nemá v plánu z ČSSD vystoupit. "Jsem přesvědčený sociální demokrat, který celý svůj dospělý život strávil v řadách nejstarší české politické strany," zdůvodnil to.

