Petříček si prosadil čtvrt miliardy z rozpočtu navíc. Chtěl šestkrát víc

Navýšení o 253 milionů korun je šestinou z původně požadované 1,5 miliardy, podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka to ale stačí k otevření ambasády v Singapuru nebo na prevenci nelegální migrace. "Já jsem hlavně rád, že ta spolupráce probíhá velmi korektně a v tomto směru jsme schopní s dohodou souhlasit," sdělil.

Sociální demokraté ale požadují navýšení rozpočtu i v dalších resortech - dohromady chtějí téměř 20 miliard korun navíc. "Já samozřejmě budu jednat s každým stejně, nedělám žádné rozdíly, jsem pragmatický člověk, vždy se chovám tak, abych si obhájila rozpočet, abych se za něj nemusela stydět," uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Vláda schválila návrh státního rozpočtu se schodkem 40 miliard korun. Pro ale hlasovali pouze ministři za ANO. Sociální demokraté s tím nesouhlasí a může to podle nich být i důvod k odchodu z vlády.

Šéf ČSSD Jan Hamáček poslal předsedovi vlády Andreji Babišovi před pár dny dopis, ve kterém varuje, že peníze mohou chybět například na boj se suchem nebo bezpečnost.

Babiš z dovolené na Krétě vzkazuje, že sociální demokraté musí šetřit. "Nikdy nepochopí, co to je rozpočtová zodpovědnost. Šetřit na provozu je pro ně neznámý pojem. Není to prostě jejich DNA," prohlásil Babiš.

"Dnes by ani génius neuměl sestavit vyrovnaný smysluplný rozpočet - právě proto, že tyhle dvě strany pět let dělaly mimořádně neodpovědnou práci," kritizoval vládu předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

"Ve státním rozpočtu jsou dostatečné rezervy, stačilo by zrušit financování politických neziskových organizací a ukončit vyplácení dávek nepřizpůsobivým," navrhl šéf SPD Tomio Okamura.

Vláda má na odeslání návrhu rozpočtu do Sněmovny čas do konce září.