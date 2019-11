Petříček: Za problémy delegace v Rusku mohla technická záležitost

Ministr zahraničí Tomáš Petříček v sobotu uvedl, že problémy delegace českých podnikatelů v čele s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem v Rusku byly technického rázu. Výprava se tento týden nedostala do Kazaně, Toman proto cestu předčasně ukončil.

"Shodujeme se na tom, že to byla technická záležitost. A budeme s ruskou stranou jednat, aby se to do budoucna neopakovalo," tlumočilo Petříčkova slova na dotaz TN.cz tiskové oddělení ministerstva zahraničí.

Petříček zároveň uvedl, že pro samotnou delegaci byla situace nepříjemná, protože zúčastnění podnikatelé logicky nemohli jednat se svými kolegy v Kazani.

V podobném duchu se ministr zahraničí vyjádřil už ve čtvrtek, kdy na svém twitterovém účtu napsal, že věří, že "šlo o nedorozumění, nikoliv politickou záležitost." A o administrativní problém.

Prezident Miloš Zeman naopak připustil, že mohlo jít o přehnanou reakci ruské strany na nedávno zveřejněnou zprávu Bezpečnostní informační služby (BIS). V dokumentu se totiž psalo, že v Česku operuje velké množství ruských špionů.

Česká delegace měla z Moskvy do Kazaně přeletět ve středu. Po desetihodinovém čekání se cesta nakonec neuskutečnila, takže ministr Toman misi ukončil předčasně a výprava se vrátila do Česka.

