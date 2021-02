Petrovi kvůli rakovině zbývaly jen měsíce života! Po speciální léčbě se uzdravil

Hajný z Nového Města na Moravě je důkazem, že v medicíně se občas podaří skutečné zázraky. Dnes lékaři otevřeně přiznávají, že pacient už měl být po smrti. Místo toho má za sebou roční zdravotní prohlídku s tím nejlepším výsledkem.



Petr Ryzí onemocněl rakovinou uzlin, která je známá svojí agresivitou. "Ta nemoc postupuje strašně rychle, někdy je vidět ten vývoj ze dne na den," popsala ošetřující lékařka Andrea Janíková.



Chemoterapie nezabírala a pacient se dostal do fáze, kdy se dusil i při odpočinku na posteli. "Musel jsem vždycky vstát a prodýchat to," přiblížil Petr Ryzí. Nádor narůstal a utlačoval okolní orgány – lékaři marně zkoušeli chemoterapii, ale stav se pořád zhoršoval.



"Kolem srdce se někdy tvoří tekutina, výpotek. Hrůza hrůzoucí. A to všechno pan Ryzí měl, utlačené plíce a průdušky," objasnil přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky Jiří Mayer.



Zbývaly mu poslední měsíce života a v tu chvíli lékaři zkusili naprostou novinku – takzvanou buněčnou terapii. Lékaři při ní naprogramují buňky pacienta, aby samy poznaly nepřítele.



Sotva lékaři upravené buňky vrátili do těla, vlastní imunita pacienta začala nádor likvidovat. Dnes chodí pan Ryzí znovu do práce a neopouští ho ani humor. "Je to dobrý, ale na maraton to ještě není," zhodnotil.



Lékaři z Brna už nasadili terapii u 14 nevyléčitelně nemocných – polovině z nich dokázali zachránit život. Kromě rakoviny uzlin zkoušejí nasadit buňky i v boji proti leukémii.