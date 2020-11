Firma Pfizer čeká na schválení vakcíny. USA hlásí rekordní počet případů

Společnost Pfizer ve středu jako první farmaceutická společnost na světě požádala americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv o schválení nouzového nasazení vakcíny proti koronaviru. Na testování látky se podílelo 43 tisíc dobrovolníků a klinické testy potvrdily úspěšnost 95 procent. Jak úřad rozhodne, by mohlo být jasné do poloviny prosince.

Nekonečné fronty v odběrových centrech, přeplněné nemocnice, téměř žádný společenský život. Tomu všemu by už brzy mohl být konec. Farmaceutická společnost Pfizer žádá o nouzové nasazení své vakcíny proti nemoci covid-19.

"Naším cílem je, abychom zahájili dodávku za pár hodin od chvíle, kdy dostaneme zelenou. Na skladech máme 20 milionů dávek vakcíny a mezitím, co spolu mluvíme, vyrábíme další,“ uvedl ředitel společnosti Albert Bourla.



Na stole amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv bude žádost ležet něco málo přes dva týdny - 8. prosince by o ní měla poprvé jednat skupina expertů. "Distribuci vakcíny zahájíme nejpozději do 24 hodin poté, co bude nouzové nasazení vakcíny schváleno,“ dodal Bourla.



Epidemická situace v USA se zhoršuje. Jen během posledních 24 hodin v zemi přibylo rekordních 185 tisíc pozitivně testovaných na koronavirus.

Nejhorší čísla od vypuknutí pandemie hlásí i Rusko. Za včerejšek se tam koronavirem nakazilo téměř 24,5 tisíc lidí. V tamních nemocnicích docházejí léky a většina nemocničních lůžek je obsazená.



Počty nakažených se množí i na severu Řecka. Cestující, kteří odtamtud přijedou do Česka, tak budou muset od pondělí předložit negativní test na koronavirus.