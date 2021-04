Pfizer neposlal další vakcíny do Izraele. Země mu totiž nezaplatila

Do Izraele mělo v neděli dorazit 700 tisíc dávek vakcíny společnosti Pfizer/BioNTech. Ta ale dodávku až do odvolání zablokovala. Země totiž ještě nezaplatila za dva a půl milionů už dovezených očkovacích látek. Končící vláda Benjamina Netanjahua platbu neschválila.

Pfizer zastavil nedělní dodávku 700 tisíc dávek své vakcíny do Izraele. Zablokovaná zůstane až do odvolání. Země totiž nezaplatila za dva a půl milionu dávek dodaných v předchozích týdnech, informoval portál Jerusalem Post.

V zemi se 23. března konaly volby a končící vláda Benjamina Netanjahua platbu neschválila. Prezident Reuven Rivlin pověří některého z lídrů politických stran sestavením nového kabinetu pravděpodobně ve středu. Ve Pfizeru podle zdrojů z vedení situaci nechápou a o Izraeli mluví jako o banánové republice.

Izrael zatím zaplatil přes 17 miliard korun za prvních 10 milionů dávek, díky kterým je proočkovaná více než polovina obyvatel. Tamější ministerstvo zdravotnictví minulý týden tlačilo na vládu, aby objednala dalších 30 milionů vakcín. Ta místo toho nezaplatila ani za to, co už do země dorazilo.

Za průtahy s platbou mají stát spory Netanjahua s ministrem obrany a alternujícím premiérem Binjaminem Gancem. Úřad druhého předsedy vlády vznikl po loňských předčasných volbách. Ganc si tím tehdy podmínil vznik společného kabinetu. Netanjahua měl vystřídat letos v listopadu, ale mezitím proběhly další předčasné volby.

Pokud si Izrael nepospíší a nezaplatí co nejdříve, mohl by o objednávku přijít úplně. Poptávka po vakcínách je totiž celosvětově obrovská.

