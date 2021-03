Pfizer pro starší, AstraZeneca pro mladší. Slovensko dělí vakcíny podle věku

Slovensko k očkování přistupuje poměrně netradičně. Zatímco v Česku dostávají senioři a další prioritizované skupiny obyvatel vakcínu v podstatě nahodile, Slováci budou Pfizer a Modernu dávat lidem nad 70 let a AstraZenecu do 70 let. Od pondělí se totiž na očkování mohou hlásit už i šedesátníci.

Od příštího týdne Slovensko změní strategii očkování. Ministr zdravotnictví Marek Krajčí oznámil, že nárok na vakcínu bude vznikat už pouze na základě věku, většina výjimek se ruší.

Doposud totiž na Slovensku mohli být naočkovaní i mladší lidé z řad učitelů, prodavaček, řidičů MHD nebo taxikářů. Lidé, kteří pečují o seniory v domovech pro důchodce se budou moci dále přihlašovat k očkování, ale třeba učitelé už nemohou.

Nově budou od pondělí očkovaní lidé nad 60 let. "Bude platit prioritizace, to znamená, že do 70 let věku se bude očkovat vakcínou od společnosti AstraZeneca a nad 70 let vakcínou od společnosti Pfizer," citoval web Ta3.com Krajčího.

Použití AstraZenecy pro starší ročníky musí doporučit lékař, který zhodnotí stav pacienta. Podle ministra má tato vakcína totiž více nežádoucích účinků.

Pokud nějaký šedesátník AstraZenecu odmítne a bude chtít například Pfizer, bude si muset počkat, až starší ročníky budou naočkované. Pak se sníží věková hranice pro nárok na tuto vakcínu.

V Česku žádná horní věková hranice pro podávání AstraZenecy není. Státní ústav pro kontrolu léčiv sice uvedl, že u lidí starších 55 let není dostatek údajů o účinnosti, přesto na svých stránkách uvádí, že je určena lidem nad 18 let.

"Ochranu i u této věkové skupiny (55 let a více) lze očekávat vzhledem k tomu, že i u těchto osob je patrná imunitní odpověď, což je známo na základě zkušeností s jinými vakcínami. Protože u této věkové skupiny existují spolehlivé informace o bezpečnosti AstraZenecy, vědečtí experti Evropské lékové agentury usoudili, že vakcína může být použita u starších dospělých," vysvětlil SÚKL.

I v Česku se chystá nová strategie očkování. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) oznámil, že na řadu přijdou i mladší lidé: