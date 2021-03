Piaggio MP3: Když nepotřebuješ řidičák na motorku!

Ta se jako první odvážila pustit revoluční vynález Luciana Marabeseho do sériové výroby a dát tak život revolučnímu prototypu tříkolového skútru s naklápěním předních kol. Sázka na tento převratný patent se zanedlouho ukázala jako skvělý strategický tah, který kopírovali další výrobci. Za prvních pět let se prodalo více než 100 000 tříkolek s označením MP3, do dnešního dne jich vyjelo z prodejen více než 180 tisíc.



Důvodů k takovému úspěchu najdeme hned několik. Z pohledu většiny stávajících i potencionálních majitelů je tím hlavním paradoxně pedál zadní brzdy a rozchod předních kol. Ano, čtete správně: díky tomu, že přední kola jsou od sebe vzdálena víc než 465 mm, a pedál na pravé straně podlahy aktivuje všechny tři kotoučové brzdy, se tenhle skútr řadí do kategorie LE, a k jeho řízení stačí vlastnit řidičský průkaz skupiny B. S tím sice můžete usednout i na jednostopý skútr, ale pouze v kubatuře do 125 cm3, zatímco u tříkolky není výkon motoru nijak omezen, a s „béčkovým“ řidičákem legálně osedláte i nejsilnější model řady MP3 . Na dálnici však nebudete za brzdu provozu ani s dostupnějším modelem MP3 300, který je aktuálně v prodeji za 169 000 Kč , a jehož nový motor HPE o výkonu 26 koní dokáže zrychlit na limit tuzemských autostrád velmi svižným tempem, stejně jako nechat zmizet skútr z křižovatky jako první. A tak zatímco páté kolo u vozu je odjakživa symbolem nadbytečnosti, v případě motocyklů a skútrů má jedno kolo navíc přesně opačný efekt.Temperamentního projevu Piaggia MP3 se přitom nemusíte vůbec bát. Kromě tří kol se o bezpečnou jízdu stará celá armáda asistenčních systémů v čele s elektronickou kontrolou trakce, která zamezí proklouznutí zadního kola, když to na kluzkém povrchu přeženete s plynem. Tříkanálové ABS zase ohlídá, aby kotoučové brzdy neposlaly kola do smyku při krizovém brzdění. O bezpečnost je tady zkrátka postaráno ze všech stran, a kromě toho, že se nemusíte zdržovat v zácpě, připomíná cesta do práce na MP3 jízdu luxusním osobním vozem. Na rozdíl od klasického skútru tady totiž nemusíte při každém zastavení na semaforu pokládat nohy na zem – stačí tlačítkem zablokovat naklápěcí systém předních kol, a vaše nablýskané polobotky zůstanou čisté i v případě, že před chvílí sprchlo. Po příjezdu do práce či na schůzku určitě oceníte i další výhodu aretace předních kol; při parkování nahrazuje stavění skútru na stojan a ušetří tak námahu i čas. Že byste cestou zmeškali důležitý hovor, to díky multimediální platformě PIAGGIO MIA také nehrozí, a úložného prostoru na aktovku či přilbu je pod sedlem víc než dost. A když si necháte svoji MP3 dovybavit zimní sadou, zahrnující vyhřívané rukojeti a sedlo plus zateplenou pokrývku na nohy, můžete nahradit otravné dojíždění autem zábavným a rychlejším způsobem dopravy celoročně. Tříkolka totiž hned tak neuklouzne ani na sněhu.