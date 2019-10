Pilot MiGu po katapultáži stál u silnice a stopoval. Jeho zachránce ocenili

Pilot stíhačky MiG-29, která se minulý týden zřítila na Slovensku, poté, co se z letadla katapultoval, stál u silnice a stopoval projíždějící řidiče. Dva mladíky, kteří mu zastavili a pomohli, teď ocenil slovenský ministr obrany Peter Gajdoš. Oba přispěli k tomu, že je letec v pořádku a už jej mohli propustit do domácího ošetřování.

Takového stopaře u silnice často nepotkáte. "S kamarádem jsme jeli z Nitry do Topoľčan a cestou jsme viděli člověka, který stopoval. Držel přilbu a měl uniformu. Zastavili jsme, a když nám řekl, že je pilot bojového stíhacího letadla MiG-29, který se katapultoval, byli jsme v šoku," popsal situaci Lukáš Lendel, jeden z mladíků, kteří pilotovi zastavili.

"Snažili jsme se mu pomoci, komunikovali jsme s dispečinkem 112ctky a čekali jsme na příjezd záchranných složek. Je to něco, co by měl v dané situaci udělat každý – pomoci člověku," dodal Lendel.

Společně s kamarádem Ľubošem Hanou teď dostali medaili ministra obrany 3. stupně. Ministr Peter Gajdoš také oběma osobně poděkoval.

"I díky jejich reakci a pomoci je náš pilot v pořádku, aktuálně už je v domácí péči, v kruhu svých nejbližších. Jeho život a zdraví jsou pro mě opravdu to nejdůležitější a proto sem měl potřebu osobně mu poděkovat za to, že mu pomohli. Ještě jednou upřímně a srdečně děkuji," řekl Gajdoš.

Oběma mladíkům poděkoval i náčelník slovenského Generálního štábu Daniel Zmeko a velitel vzdušných sil. "Ozbrojené síly tu jsou pro občany a věřím, že to platí i naopak. Tito mladí muži se zachovali lidsky k našemu vojákovi, co je pro mě úžasný příklad toho, jak máme vzájemně spolupracovat," řekl generál Zmeko.

Ministr ocenil, že mladíci pilotovi zastavili. Jiní řidiči totiž bez zájmu projížděli kolem. "Právě tito dva muži zastavili, za to jim děkuji. Jsem nesmírně rád, že se podařilo pilota i jejich zásluhou transportovat do nemocnice v Nitře a poskytnout mu maximální lékařskou pomoc," dodal ministr.

MiG-29 slovenského letectva se zřítil v sobotu okolo půl desáté večer u Nitry. Před pádem letadla jej pilot stihl nasměrovat do neobydlené oblasti a ze stroje se katapultovat. Slovenští policisté bezprostředně po nehodě uvedli, že příčinou mohl být nedostatek paliva. Později ale odmítli veškeré spekulace s tím, že příčina je předmětem vyšetřování.