Pilot popsal rekordně dlouhý let! Odehrál se za zvláštních podmínek

Skupina odvážlivců má za sebou historicky nejdelší let bez mezipřistání. Podle pilotů vše proběhlo hladce, jednalo se ale pouze o experiment. Muselo se letět za speciálních podmínek, žádné letadlo by totiž prozatím nezvládlo takto dlouhý let s plným zatížením.

Zkušební let uskutečnila aerolinka Qantas s novým Boeingem 787-9. Letadlo vzlétlo v New Yorku a bez přistání letělo až do Sydney. Urazilo tak rekordních 16 200 kilometrů. Experiment musel podle britského deníku The Guardian proběhnout za specifických podmínek. Žádné standardní letadlo využívané leteckými společnostmi ke komerčním účelům by tuto trasu nedokázalo zdolat s plným zatížením.

Aby stroj takto dlouhou cestu zvládl, musel vzlétnout s maximálním možným množstvím paliva a na palubě mohl mít jen omezený počet cestujících, zavazadel a žádný další náklad. Dohromady se proto zkušebního letu zúčastnilo pouze 49 cestujících včetně posádky.

"Let byl velmi úspěšný," pochvaloval si kapitán letadla Sean Golding. "Zaprvé kvůli výzkumu, zadruhé kvůli výkonu a překonání vzdálenosti. Byli jsme ve vzduchu 19 hodin a 16 minut, a přistáli jsme v Sydney dokonce s rezervou," řekl a dodal, že palivo by vydrželo ještě dalších 70 minut letu.

Maximální váha pro vzlet tohoto typu letadla je 254 tisíc kilogramů, přičemž při testovacím letu stroj odletěl se vzletovou hmotností 233 tisíc kilogramů.

"Je to historický okamžik pro společnost Qantas, historický okamžik pro australské letectví i pro celý svět," řekl po přistání generální ředitel Qantas Alan Joyce. Podle odborníků jsou dlouhé lety budoucností letecké dopravy. Výkony letadel se stále zlepšují. Zkušební let však neměl za úkol otestovat pouze technické možnosti.

Cílem bylo především zjistit vliv takto dlouhých letů na lidský organismus. Osvětlení a servírování jídla bylo upraveno tak, aby pasažéri snášeli cestu co nejlépe. "Noční lety ozbvykle začínají večeří a pak se zhasne. V tomto případě jsme začali obědem a světla jsme nechali rozsvícená prvních šest hodin, aby to odpovídalo části dne v cílové destinaci," vysvětlil Joyce. Výzkumný tým nesledoval pouze cestující, ale také například hladinu melatoninu, neboli tzv. hormonu spánku, u posádky.

Letecká společnost Qantas plánuje testovat dlouhé nepřetržité lety i nadále, tentokrát i na trase Londýn - Sydney. Další dva zkušební lety proběhnou v listopadu a prosinci. Do konce roku by rovněž měla rozhodnout, zda začne v roce 2022 nebo 2023 provozovat na těchto trasách pravidelné lety.