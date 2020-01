Pilot začal vypouštět palivo na školy: 31 zraněných, z toho většina děti

Letadlo vzlétlo v úterý kolem poledne místního času z losangeleského letiště LAX. Začalo mít ale problémy s motorem a tak se pilot rozhodl vrátit zpět. Při nouzovém přistání vypouštěl ze stroje palivo. To však zasáhlo pět základních škol a střední školu, kde se v té době nacházeli žáci a učitelé.

Největší problémy měli lidé ve škole Park Avenue v Cudahy. Na problémy s dýcháním a podrážděnou kůži si stěžovalo kolem dvaceti dětí a jedenáct dospělých. Všichni zranění byli ošetřeni na místě. Děti pak dostaly nové oblečení, aby se mohly převléknout.

Palivo zasáhlo například žáka páté třídy Justina Guitiho. "Začaly padat kapky vody. Myslel jsem, že je tam duha, pak jsem se podíval nahoru a bylo to palivo," popsal incident portálu CNN. Na hřišti byl také jeho starší spolužák Miquel Cervantes. "Myslel jsem, že to byl kouř. Ale když to šlo dolů, cítil jsem to a vonělo to jako plyn," řekl překvapeně.

Na místo kromě záchranářů dorazili také hasiči, kteří poté školy zkontrolovali kvůli možným nebezpečným materiálům. "S monitorovacími zařízeními, které máme, neexistují žádné limity výbuchu...," citoval portál hasiče Jasona Robertsona.

Společnost Delta Air Lines uvedla, že mělo letadlo letět do čínské Šanghaje. "Letadlo přistávalo bezpečně po uvolnění paliva, které bylo vyžádáno v rámci bežného postupu k dosažení bezpečné přistávací hmotnosti," vysvětlila společnost. Na palubě se v té době nacházelo 288 cestujících.

Případem se začala okamžitě zabývat Federální letecká správa, která je agenturou amerického ministerstva dopravy. "Existují speciální postupy pro ukládání paliva do letadel, která létají na jakékoli hlavní letiště v USA. Tyto postupy vyžadují, aby se palivo vypouštělo na určené neobsazené oblasti, obvykle ve vyšších nadmořských výškách, takže palivo se rozptýlí dřív, než dopadne na zem," uvedla portálu správa.

Podívejte se na záběry letadla vypouštějící palivo: