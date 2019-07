Pilot zmizelého letadla měl spáchat sebevraždu! Zabil 238 lidí

Muž, který pilotoval zmizelé letadlo z Kuala Lumpur v roce 2014, měl spáchat sebevraždu a zabít tak všechny cestující včetně posádky. Muž měl mít psychické problémy. Vyplývá to ze zprávy francouzských vyšetřovatelů, kteří dostali přístup k datům společnosti Boeing. Data ukazují, že měl pilot letadlo pod kontrolou až do jeho úplného zmizení.

Letadlo MH370 zmizelo 8. března v roce 2014, když letělo z Kuala Lumpur do Pekingu. Na palubě bylo 227 cestujících a 12 členů posádky. Už pět let se snaží vyšetřovatelé zjistit důvod, proč se trosky letadla nikdy nenašly. A také, co stálo za pádem letadla.

Blízko jsou francouzští vyšetřovatelé, kterým se do ruky dostala všechna data společnosti Boeing zaslaná během nehody. Pilot Zaharie Amad Shah měl nejspíš spáchat sebevraždu, informoval deník Dailymail. Rozhodl se tak zabít nejen sebe, ale i všechny pasažéry letadla.

Letadlo měl Shah pod kontrolou až do poslední chvíle. Manévr, který nejspíš způsobil pád, byl provedený ručně. Nic podle vyšetřovatelů nenasvědčuje tomu, že by vstoupil do kokpitu někdo cizí. Pilot měl mít také psychické problémy a cítil se osamělý.

"Zaharieho manželství bylo špatné. V minulosti měl styk s některými letuškami. No a co? Všichni to děláme. Létáte po celém světě s těmito krásnými dívkami. Ale jeho žena to věděla," řekl jeden z jeho přátel.

Zmizení letu MH370 patří mezi jednu z největších záhad v historii letectví. Už pět let čekají příbuzní cestujících na výsledek vyšetřování. Čeká i Ghyslain Wattrelos z Francie, který přišel o ženu a dvě děti. "Doufám, že prověření všech dat Boeingu dokáže odhalit problém," řekl Wattrelos.

