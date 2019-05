Piloti hlásili Boeingu chybu systému, v letadle pak zemřelo 157 lidí

Nehodě v Etiopii se nejspíš dalo zabránit, dokazovat by to měla nahrávka, která byla zveřejněna zahraničními médii. V ní pilot amerických aerolinek konfrontuje společnost Boeing ohledně systému, který obsahují letadla 737 MAX. I když mu pracovníci odpověděli, že na změnách pracují, dodali ale, že potřebují čas. Jen čtyři měsíce po nahrávce spadlo letadlo se 157 lidmi.

K obrovské tragédii došlo v neděli 10. března v Etiopii, kdy spadlo letadlo Boeing 737 MAX 8. Na palubě zahynulo 157 lidí. O pět měsíců dříve spadlo letadlo stejného typu v Indonésii, při nehodě zemřelo 189 lidí. Podle vyšetřování za obě nehody může systém anti-stall, který se aktivoval a pilotům znemožnil nabrat správnou výšku.

Na systém upozornil společnost Boeing pilot American Airlines. V nahrávce z loňského listopadu, kterou zveřejnila televize CBS News, si stěžuje na to, že nikdo nebyl na systém upozorněn, a že by si zasloužili vědět, co vlastně pilotují. Na to dostal překvapující odpověď. "Nesouhlasím," řekl pracovník Boeingu.

"Ti kluci ani nevěděli, že mají ten zatracený systém v letadle. Nikdo to nevěděl," pokračoval v nahrávce pilot, který tak reagoval na neštěstí pádu letadla v Indonésii. Podle pracovníka Boeingu by porozumění systému nijak pádu nezabránilo, informovalo CNN.

Také pilotovi řekl, že se snaží systém změnit, ale dávají si načas. Trvat vše mělo jen šest týdnů. V listopadu se také měli sejít piloti American Airlines se společností Boeing. Piloti si stále stěžovali na to, že by o systému měli vědět. O čtyři měsíce později došlo k nehodě letadla v Etiopii.

Systém anti-stall slouží v letadle, aby ho udržel v chodu za každou cenu a mohl ho stabilizovat. Jenomže jeho automatická aktivace způsobila to, že piloti nemohli nabrat správnou výšku. O problémech měla společnost Boeing vědět už v roce 2017. Mělo dojít k nápravě, ta se však neuskutečnila.

Po havárii obou letadel zakázaly letecké úřady provoz Boeingů 737 MAX 8 a 9. Kvůli tomu však mají problémy nejen dopravci, ale i cestovní kanceláře. Dochází ke změnám zájezdů či jejich zrušení. Cestovní kanceláře se však snaží svým klientům zajistit, aby o zájezdy nepřišli. Dále je jejich cílem, aby změn v hlavní sezóně bylo málo.

