Pionýrský kroj či spartakiádní úbor, žáci zažili netradiční módní přehlídku

Neobvyklou výuku dějepisu měli žáci základní školy v Litovli. Učitelé i děti tam přinesli oblečení, které se nosilo v druhé polovině 80. let. Mnozí tak vůbec poprvé viděli pionýrský kroj nebo spartakiádní úbor.

Barevné halenky zastrčené v dlouhých sukních, pletené svetříky nebo hodně široké nohavice. Takové 30 let staré oblečení se dá objevit na nejedné půdě.

"Zapůjčila jsem společenské šaty, zapůjčila jsem sportovní oblečení, spartakiádní oblečení," popsala učitelka Miluše Kinštová.

Nejdřív to byl jen nápad, jak ukázat, co se kdysi nosilo. Jenomže do školy během pár dnů přinesli žáci i učitelé takovou garderobu, která nakonec vydala na velkou módní přehlídku.

"Když jsem v pondělí na obědě se zmínila, jestli někdo nemá pionýrskou košili, tak v pátek mi kolegyně přinesla celý komínek vyžehlených pionýrských košil," doplnila Kinštová.

Po improvizovaném mole se proháněly slečny v nejrůznějších šatech nebo s kdysi nezbytnou síťovkou. K vidění byly i svatební šaty.

"V punčocháčích se mi chodí hrozně, nejsou vůbec pohodlné, nehladě na to, že jsou mi malé," popsala asistentka Pavla Macháčková.

Dnešní osmáci a deváťáci nad třicet let starými kousky často jen nevěřícně kroutili hlavami. Prý by měli problém s těmito úbory i v hodinách tělocviku. Na půdách se dá zkrátka objevit cokoliv.