Piráti, lidovci i ODS si zvolí nové vedení. Kdo má největší šanci?

Hned tři politické strany si budou tento měsíc volit nové vedení. ODS a Piráty čekají volební sněmy už během následujících dvou víkendů a na konci ledna si nového předsedu budou hledat lidovci. Podle politologů se povede spíš boj o místopředsedy, než že by se vyměnily hlavní tváře opoziční scény.

Už brzy se bude rozhodovat o tom, kdo povede tři opoziční strany, které mají dohromady sílu 55 poslanců. Hned příští víkend bude v Ostravě funkci obhajovat pirátský "kapitán" Ivan Bartoš. Kandují ale i další.

"Já jsem rád, že mám v tuto chvíli vyzyvatele. Mám i řadu plánů, na které je potřeba se zaměřit v následujících letech. Stále cítím, že z té pozice předsedy je to největší výzva a dá se toho nejvíce ovlivnit," uvedl Bartoš.

Kormidla by se chtěli chopit také poslanec místopředseda strany Mikuláš Ferjenčík a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal. "Ve straně delší dobu probíhá spor o to, jak do budoucna nastavit fungování části vnitřní organizace. Já mám nějakou představu," prohlásil Pikal. "Mně přišlo trochu nešťastné, aby byla volba jen z jednoho kandidáta," sdělil Ferjenčík.

Nové vedení budou volit i občanští demokraté. Petra Fialu zatím nikdo na souboj o šéfa strany nevyzval, o posty ve vedení má ale zájem i dalších sedm tváří ODS.

Na post místopředsedy kandiduje i Alexandr Vondra. "Má velmi dobré šance být úspěšný. Trošku se tady zase objevuje razantnější, ostřejší a hodnotově vyprofilovaná ODS," zhodnotil politolog Jan Kubáček.

Lidovce k hledání nového předsedy donutila rezignace Marka Výborného. "Nedá se říct, že by mezi těmi lidovci, kteří se chtějí ucházet, byli nějací favorité, ale osobně si myslím, že by ta strana udělala nejlépe, kdyby se pokusila zůstat spíše v těch umírněnějších pozicích," prohlásil politolog Jiří Pehe.

Ať už povede tři zmiňované strany kdokoliv, čeká ho těžký úkol - získat větší podporu, než má Andrej Babiš. Podle posledního zveřejněného průzkumu volebních preferencí by Piráti, ODS a KDU-ČSL totiž získali 21 procent hlasů, což by ani společně nepřekonalo odhadovaný volební výsledek hnutí ANO.