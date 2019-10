Piráti projednají odvolání Michálka začátkem listopadu. Nerezignuji, říká

Arogantní chování k podřízeným a psychická šikana, kvůli tomu část Pirátů volá po Michálkově konci v čele strany. "Předsednictvu vyprší mandát během následujících dvou měsíců. Máme v lednu celostátní volební fórum v Ostravě, kde mohou členové navolit předsednictvo nové podle svých preferencí," řekl předseda strany Ivan Bartoš.



Pokud by ale Piráti přece jen Michálka odvolali, zůstalo by zřejmě místopředsednické místo do té doby neobsazené. Michálek sám rezignovat nehodlá a nařčení z šikany odmítl. Prý má pouze vysoké nároky na lidi a je tvrdý.



"Vyjádření Jakuba Michálka mne mrzí, bohužel nedošlo k žádné sebereflexi. Jeho dobrou práci ve sněmovně nikdo nerozporuje, podnět se však týká jeho chování," uvedla vedoucí personálního odboru strany Jana Kolaříková.



"To se stalo historicky jednou, že jeden člověk se v Pirátské straně rozbrečel a mě to velmi mrzí. Mně samozřejmě záleží na tom, aby v Pirátské straně komunikace fungovala," prohlásil místopředseda strany a šéf poslaneckého klubu Michálek.



Na fóru strany padl také nápad o vytvoření metodiky pro řešení šikany. Jana Kolaříková se dostala do sporu s přítelkyní Michálka Michaelou Krausovou. Ta se o Kolaříkové v soukromé korespondenci vyjadřovala vulgárně. Krausová nedávno skončila ve funkci šéfky pražských pirátských zastupitelů.



"Ať si políbí pr*el, zas*aná pí*a, a přestane argumentovat stanoviskem, který jsme kvůli její svaté válce s Magdalénou museli kvůli damage control napsat. Nevím, co si s ní Martina (ne)domluvila. Já s tímhle končím, ve straně plné kreténů, kteří mají větší slovo než normální lidi, pracovat nebudu," napsala v mailu Krausová.

V @kducsl se oslovuj sestro, brate. V @CSSD jsou zase ptel, komunist jsou soudruzi. Te u tak vme, jak si kaj v @PiratskaStrana. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) October 22, 2019



"Pokud chtějí dostát nějaké změny, musí jí provést, pokud možno, rychle, protože pokud by se táhla a bylo by to vzájemné okopávání kotníků, tak to samozřejmě Piráty oslabí," míní politolog Jan Kubáček.



Návrhu na odvolání Michálek nečelí poprvé. Hlasování o konci na postu místopředsedy v minulosti ustál. Podporu našel u tří čtvrtin straníků.