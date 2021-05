Piráti chtějí centrum pro narkomany. Z parků by zmizely stříkačky, tvrdí

Přesunout narkomany z ulic nebo dětských hřišť do tzv. aplikačních míst. To si od svého návrhu slibuje pirátský poslanec Tomáš Vymazal. Má jít podle jeho slov o místa, kde by narkomani mohli užívat návykové látky pod dohledem zdravotníků. Podle webu Aktuálně.cz s tím ale ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí.