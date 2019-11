Pirátů silnic v Česku neubývá, experti pro ně chtějí přísnější tresty!

Jako přestupky skončily i dva poslední mediálně sledované případy z východních Čech. Stíhaný například nebude ani profesionální šofér autobusu, který vjel na železniční přejezd na červenou.

Měl v rukou 21 životů cestujících. A taky samozřejmě ten svůj. Přesto to udělal. Za pár vteřin hned několik pochybení - nedal blinkr o změně směru jízdy, předjížděl před přejezdem, vjel na něj, když svítila červená světla a k tomu ohrozil auto v protisměru.

"Kolegové neshledali, že by jednání naplňovalo nějaký trestný čin," říká přesto policejní mluvčí Dita Holečková. Případ od Moravské Třebové tak skončí u přestupkové komise. Maximální trest - ztráta řidičáku a několikatisícová pokuta.

"Je na místě některé přestupky překvalifikovat jako trestné činy. Děje se tak v Německu," má jasno mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

Zaměstnavatel řidiče nepropustil. "Kousek" na přejezdu se ale prý odrazí v jeho hodnocení.

Podobně skončil i druhý nedávný případ, který se stal u Chrudimi. Tma, zatáčka, plná čára. Muž se sotva vešel mezi dva kamiony. Osobák přišel o zrcátko, na náklaďáku je škoda 50 tisíc. I tentokrát jde ale jen o přestupek. I když řidič po šíleném manévru od nehody ujel.

"Ono jich neubývá, protože to nepostihujeme náležitě. Když dotyčný za to dostane tisícikorunovou pokutu, tak to neodradí nikoho," zlobí se Sirota z ÚAMK.

Úředníci si řidiče předvolají k projednání přestupku. Podle policie jde o cizince, který se už ale několik týdnů pohybuje na území Ukrajiny.