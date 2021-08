Pirátům se nelíbí jejich vlastní kampaň. Chtějí konec Ferjenčíka

S nápadem odvolat Ferjenčíka přišel šéf zastupitelského klubu Pirátů a nezávislých na Praze 4 Adam Jaroš. Podle jeho slov Ferjenčík nezvládá kampaň a Piráti jsou kdekomu pro smích.

"Jde o to, že ta kampaň nefunguje podle představ některých členů, furt jsme se dozvídali, že proběhne restart, budem to dělat jinak, vezmeme nový lidi a tak, jde mi o to, aby se rozpoutala širší diskuze o tom," vysvětlil Jaroš.



Podle Ferjenčíka je dva měsíce před volbami na hodnocení jeho práce příliš brzo. "Já si myslím, že je lepší hodnotit volební kampaň až podle výsledku, a věřím, že vyhrajeme. Ta kampaň docela funguje," řekl Ferjenčík.



Podle politologa se Piráti bojí o výsledek voleb. "Piráti začínají nervóznět. Klesají jim volební preference a jejich kampaň se zdá být slabá a neviditelná," řekl politolog Jiří Pehe.





Jaroš také poukazuje na protěžování některých členů strany. Na mysli měl sourozenecký vztah mezi místopředsedkyní Pirátů Olgou Richterovou a Ferjenčíkem. Ta tyto spekulace popírá. "Já se snažím, aby to tak nebylo. Jsem zvolená lídryně pro Prahu a jsem v předsednictvu strany," řekla Richterová.



Ve Ferjenčíkovy schopnosti nadále věří i předseda strany Ivan Bartoš. "Mikuláš Ferjenčík je dobrým členem týmu. Je za ním kus práce a nelze ho označit za viníka toho, že nám padají procenta. Připisuji to spíše dezinformačním kampaním," uvedl Bartoš.



V květnu byla podle průzkumů koalice Pirátů a STAN hlavním favoritem voleb, poslední průzkumy agentury CVVM ji aktuálně řadí na třetí místo s 21 %.

Mikuláš Ferjenčík byl i hostem Televizních novin. Rezignaci nepotvrdil, ani nevyvrátil. Podívejte se na rozhovor: