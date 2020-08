Písečné pláže a skvělé koupání. Kemp na jihu Čech získal stříbro

Písečné pláže s atmosférou jako u moře a přitom stále v Česku. Takové místo tentokrát navštívil prázdninový inspektor. Vypravil se do Suchdola nad Lužnicí na jihu Čech, kde navštívil jeden z kempů, který je vzdálený jen pár desítek metrů od pláže.

Kemp U Pískovny

Kemp U Pískovny je zaměřený především na rodiny s dětmi. "Noční klid v 10 večer bez špatných zkušeností z vedlejších kempů, kdy se třeba do čtyř ráno chlastalo, takže tohle je ideální pro děti," zhodnotil návštěvník kempu. "Kemp krásný, sociální zařízení taky super, cenově taky krásné, dodržuje se tady noční klid. Sem jezdíme už třetí rok," doplnil další.

Rozlohou se kemp řadí mezi ty menší. Areál najdete v Suchdole nad Lužnicí, necelých 20 kilometrů od Třeboně a pouhých osm kilometrů od hranic s Rakouskem. Lidé se tam vydávají hlavně na cyklovýlety.

Ubytovat se můžete buď pod stanem nebo v několika chatkách s kuchyňkou. Majitel se snaží areál neustále renovovat. "Osm podkrovních pokojů, čtyři chatičky po pěti lůžkách, takže nějakých 50 lůžek," popsal majitel kempu Jan Čechal. Sprchy a toalety jsou nové opravené.

Anketa Navštívili jste kemp U Pískovny? Ohodnoťte svůj zážitek Za jedna, byla to paráda 90 9 hlasů Za dvě, byl jsem spokojen 0 0 hlasů Za tři, pár věcí by se dalo změnit 0 0 hlasů Za čtyři, na další návštěvu to nebylo 0 0 hlasů Za pět, vracet už se nebudu 10 1 hlas Hlasovalo 10 lidí.

Sprchy jsou na dvaceti korunu, působí čistě, inspektor by se nebál tam vysprchovat. U recepce si můžete za desetikorunu nabít mobilní telefon v uzamykatelné skříňce. A protože je kemp U Pískovny zaměřený hlavně na rodiny, nechybí tam dětské hřiště. Je hned vedle restaurace, dospělí si tak mohou zajít třeba na pivo nebo limonádu.

"Pizzu máme dobrou, smažák, hranolky, miniřízečky," popsala obsluha restaurace.

"Chutná nám to, já jsem si dala zelňačku a Ríša si dal párek v rohlíku," popsala návštěvnice kempu. "Je to drahé. Dali jsme grilované kuře s hranolky, piva a dvě zelňačky. To stálo 600 korun," zhodnotila další.

Pláž a koupání

V kempu bylo odpoledne poměrně liduprázdno, bylo taky pořádné horko, všichni jsou prý u vody. Pláž je od kempu vzdálená asi 150 metrů. Přímo u vody je kiosek s občerstvením a půjčovnou paddleboardů nebo šlapadel. Za 120 korun na hodinu se dá půjčit šlapadlo, 500 je záloha. Lidé tam prý jezdí hlavně kvůli čisté vodě a písečné pláži.

V kempu U Pískovny dáte za stan 70 korun za noc, chatka pro 5 osob vyjde na 1050 a za karavan zaplatíte 120 korun za den. Majitelé kemp modernizují, v celém areálu bylo čisto, jen pejska si s sebou vzít nemůžete. Tentokrát se proto inspektor rozhodl pro stříbro.

Podívejte se na reportáž z Televizních novin: