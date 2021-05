Písek se v Písku pod rukama umělců mění v sochy. Vznikají i kolosy

Sochaři v jihočeském Písku v těchto dnech pracují na výrobě pískových soch. Na břehu řeky Otavy se to děje už po patnácté. A někteří umělci rozhodně netroškaří, jejich výtvory váží i řadu tun.

Jemný štukový písek začala nákladní auta ke břehu řeky Otavy navážet na začátku května. Po týdnu prací už se u historického Kamenného mostu objevila první díla. "Ta jedna socha je asi patnáctitunová na začátku, potom z ní ořežeme tak třetinu dolů. Je to velká hromada, je to hodně fyzické práce," popsal sochař Josef Faltus.

"Nejtěžší je podle mne u těch soch odhadnout tektoniku toho písku, protože on drží sám o sobě, není ničím lepený, jenom povrchově. Tak aby to nespadlo, protože člověk musí ty tvary podřizovat tomu materiálu," vysvětluje tvůrčí proces sochař Marian Maršálek.

Sochařské práce mají být hotové v příštím týdnu. Galerie pod širým nebem se pro návštěvníky otevře v pátek 21. května. Tak jako v loňském roce se ale kvůli koronaviru neuskuteční tradiční doprovodné akce. Řada lidí se přišla na díla podívat už během prací.

Sochy z písku vydrží v Písku až do podzimu. Pokud to epidemie koronaviru umožní, chtělo by město slavnosti spojené s těmito díly přesunout na konec letních prázdnin.