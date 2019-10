Pistáciový fantom odnesl desítky kilo oříšků! Jde po něm policie

Zásoby na blížící se zimu si zřejmě rozhodl připravit zatím neznámý muž. Třicet kilo oříšků v hodnotě 12 tisíc korun měl podle policie pistáciový fantom nakrást ve dvou pražských obchodech. V obou případech jej zachytila kamera.



Podle záběrů to vypadá, že si muž nahromadil vetší množství známé pochoutky do bedničky, kterou umístil poblíž vchodu do prodejny. Po nějaké chvíli se pro ni vrátil a chvatně prodejnu opustil.



"Případem se v současné chvíli zabývají policisté, kteří tento skutek prověřuji pro podezření z trestného činu krádež, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody v délce až dvou let," uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.



Pokud pistáciového fantoma na záběrech poznáváte nebo víte, kde by se mohl zdržovat, ozvěte se na policejní linku 158 nebo zajděte na nejbližší policejní služebnu.