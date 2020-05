Pistole, samopaly i vesty. Armáda nakupuje, stará výzbroj prý nestačí

Armáda si objednala zhruba 40 tisíc ručních zbraní české výroby. Útočné pušky Bren 2, pistole CZ P-10 nebo podvěsné granátomety. Stát za ně zaplatí přes dvě miliardy korun.

"Armáda nebyla nikdy stoprocentně přezbrojena na nové ruční zbraně. Máme jednu brigádu, která je přezbrojená na Bren 2, zbytek je na jedničkách. Naším cílem je dozbrojit celou armádu," vysvětluje náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Kromě domluvených zakázek počítá ministerstvo obrany i s podpisem smlouvy na nová bojová vozidla pěchoty (BVP) za více než 50 miliard korun. Jedná se o vůbec nejdražší zakázku v historii armády.

"Myslím si, že je škoda, abychom tuto zakázku odložili, protože je to součástí budování moderní armády a těch 210 kusů BVP by se mělo pořídit," má jasno předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) odmítl možnost zmodernizovat vozy, které už armáda vlastní. "Modernizace v žádném případě nesplní standardy určující, co by měla vozidla splňovat a jak by měla být vybavena," tvrdí Metnar.

Podle rezortu obrany je důležité nakoupit také nová dela nebo terénní auta.

Rozpočet na obranu na příští rok by měl být 85 miliard korun. Vláda podle Babiše počítá i s tím, že by měla Česká republika dodržet plánované výdaje na obranu a dostat se na zhruba dvě procenta HDP do roku 2024, k čemuž se zavázala Severoatlantické alianci.