Pivečko, gulášek i dezert! Inspektorka statečně ochutnávala Vrchlabí

Prázdninová inspektorka televize Nova se tentokrát vydala do Podkrkonoší, konkrétně do Vrchlabí. Malebné město je prý místem, ve kterém se snoubí historie se současností. Lidé, kteří tam žijí, tvrdí, že má příjemnou a jedinečnou atmosféru.

Podkrkonošské městečko, které mnozí znají z písně kapely Chinaski nebo také z Krkonošských pohádek – to je Vrchlabí, které je mimo jiné přezdívané jako "vstupní brána do Krkonoš". Většina lidí tímto městem projede jen cestou do Špindlerova mlýna. Inspektorka se ale podívá na to, co Vrchlabí nabízí turistům v letních měsících.



Architektonickou dominantou města je zámek z 16. století se zámeckým parkem, v jeho těsné blízkosti se nachází barokní klášter svatého Augustina. O pár metrů dál můžete nahlédnout do Morzínsko-černínské kaple, jejíž areál v letních měsících funguje jako letní kino. Náměstí Míru zdobí kostel svatého Vavřince, před jehož vstupem jsou v těchto dnech k vidění unikátní díla sochaře Antonína Kašpara.

Vrchlabské muzeum



Soubor čtyř štítových domů prý patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších a je tak vzácným pozůstatkem původní městské zástavby. Teď slouží jako muzeum. "Návštěvníci se seznámí nejen s historií, ale mají možnost poznat život na horách v horských chalupách v 17. až 19. století," popsal průvodce v muzeu.



"Vstupné je pro dospělého 60 korun, 30 korun pro seniory a děti a máme rodinné vstupné za 140 korun," vyložila pokladní Renata Kholová.Za návštěvu stojí i historická stavba Dům se sedmi štíty.

Cesta za uměním

Milovníci umění si přijdou na své ve vrchlabské galerii Morzín. "Hlavně v poslední době, co skončila ta covidová záležitost, jsme zaznamenali, že zájem o galerii prudce vzrostl. Do konce srpna je tady výstava Vojtěcha Adamce. Je to určeno pro každého, kdo se chce podívat na něco vizuálně zajímavého a chce si popřemýšlet," řekl Jan Salvet z galerie Morzín.



Vrchlabí se zapsalo i do dějin české kinematografie. Kulturní dům Střelnici si vybral režisér Miloš Forman pro natáčení filmu Hoří, má panenko.

Pohoštění u Švejka a výlet na rozhlednu

Inspektorka jde otestovat jednu z tamních restaurací. "Nabízíme jenom poctivou českou kuchyni. Lidé si mohou od pondělí do pátku dát meníčka za 125 korun, v jídelním lístku pak nabízíme jídla od 120 do asi 300 korun. Máme například svíčkovou, guláš, kachnu, dále vepřo knedlo zelo. Pro děti zde máme velké hřiště a velké pískoviště, mohou tady jezdit na kole, hrát fotbal na velké louce," přiblížila nabídku restaurace Švejk vedoucí Ingrid Šafářová.

Anketa Co říkáte na Vrchlabí a okolí? Za jedna, nádherné město se spoustou zajímavostí 100 13 hlasů Za dva, pěkné, ale s drobnými nedostatky 0 0 hlasů Za tři, město mne příliš neuchvátilo 0 0 hlasů Za čtyři, nedostatky byly příliš časté 0 0 hlasů Za pět, děsivé a odpudivé místo 0 0 hlasů Hlasovalo 13 lidí.

Na jídelním lístku nechybí tradiční krkonošské kyselo za 45 korun, když se podíváme na hlavní jídla, tak tam mají například guláš s houskovým knedlíkem za 145, svíčkovou za 155 nebo například smažený sýr s hranolky za 155 korun.



"My jsme si dali ten Krakonošův oheň, dali jsme si tady plzínku a moc nám chutnalo," pochvaloval si spokojený strávník. "Pivo je vynikající, plzeň je velmi dobře natočená a je to tady moc pěkný," svěřil se další host.



Nad gulášem se šesti knedlíky a pivem se rozplývala i inspektorka. Horské vydatné jídlo ji ale pak nutilo jít spálit nějakou tu kalorii. Zamířila na rozhlednu Žalý, ze které lze vidět celé Krkonoše, část Jizerských a Orlických hor a nebo krásy Českého ráje.



"Nacházíme se na Benecku na Předním Žalým ve výšce 1019 metrů, otevírací doba je od 10:00 do 17:30 každý den po celé prázdniny. Z Vrchlabí pěšky je to tak kolem hodinky, je to nenáročná procházka. Máme párek v rohlíku, grilovanou klobásu, hamburgery, sýry v bulce, borůvkové knedlíky a polévky," shrnul veškeré důležité informace Jaroslav Rejzek na Žalém. Vstupné na rozhlednu je 40 korun za dospělého a 20 korun za dítě.



Inspektorka se při cestě zastavila i v penzionu Kněžická chalupa. Po tůře na Žalý ji opět celkem vyhládlo, takže si dala alespoň kávu a dezert. "Nabízíme jídla od 120 do 220 korun. Jídelní lístek se mění každý den, vždy vaříme čerstvá jídla. Pět až šest hlavních jídel, k tomu pořádná polévka," řekl Michal Gertsman za penzion.



Inspektorka se nakonec v penzion rozhodla pro švestkový koláč a kávu. Nadpozemský chuťový zážitek se jí zračil v nadšeném obličeji, což doložila i její slova nezměrné chvály. "Já sem chodím jenom na tohle pivečko a je vynikající a dobře se jde pak dolů," prohlásila žena, která se také i s doprovodem v penzionu zastavila. Penzion má sedm pokojů, celkově 23 lůžek a letní cena je 500 korun na osobu.

Autokemp Vejsplachy



Kdo by chtěl do Vrchlabí přijet na více dní, případně se vykoupat, tak může využít tamní kemp v areálu Vejsplachy s přírodním koupalištěm.



"Je možné se ubytovat za 145 korun na noc ve vlastním karavanu nebo stanu. Je možné využít sociální zařízení, sprchy a máme zde i skvělé občerstvení se specialitami z grilu a místním pivem," řekla Stanislava Fričková za kemp.



Inspektorka se nenechala dlouho přemlouvat a ochutnala pivo z lokálního pivovaru Medvěd. Nepasterizovaná dvanáctka jí učarovala.

Závěrečné hodnocení



Do Vrchlabí se dostanete bez problémů vlakem nebo autobusem. Autem můžete zaparkovat téměř kdekoliv. Čisté okolí, nespočet míst, které stojí za návštěvu a zážitková gastronomie. Město si od inspektorky vysloužilo zlatou medaili.



Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.

Podívejte se na reportáž z Televizních novin: