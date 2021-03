Testování nemusí být nudné, odběry obstarává třeba i pivní tramvaj

Zaměstnance brněnského dopravního podniku (DP Brno) testují v pivní tramvaji, říkají jí tady Šalina pub. Jde o pojízdnou hospodu se stolky, lavicemi a výčepem uvnitř.

"Je to pro nás známé a přátelské prostředí, není to nějaká sterilní unimobuňka. Mně se to líbí," popsal testovaný zaměstnanec DP Brno Milan Vocílka.

Výhodou je, že tramvaj je pojízdná. Dopravní podnik ji tak k testování může využít kdekoli, kam vedou koleje. "Má sociální zázemí pro ten tým, má taky samostatný vchod, samostatný východ," vysvětlila mluvčí DP Brno Hana Tomaštíková.

Zaměstnanci v jihlavské zoo mají při testování ještě jeden velmi netradiční dohled. "Jsou tady zvířata za sklem, takže na to můžou koukat," uvedl mluvčí jihlavské zoologické zahrady Martin Maláč.

Jako by se tam role lidí a zvířat na čas obrátily. Testovací proceduru sledují kosmani černovousí s neskrývaným zájmem.

Průmyslová firma v Jihlavě má zase své testovací místo ve stylovém americkém kamionu. Dřív se používal na vánoční kolekce a teď je využit k testování.

To v jihlavských kovárnách si pořídili téměř profesionální testovací laboratoř. Závidět by jim mohla leckterá menší zdravotnická zařízení. Vše je v nerezu a v absolutní čistotě. Však to také firmu s 600 zaměstnanci stojí čtvrt milionu měsíčně.