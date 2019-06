Pivo pro všechny Čechy či Slavia? Tohle si může výherce koupit!

Několik dní se výherce Eurojackpotu z Česka raduje z částky 1,4 miliardy korun. Zatím se o ni pouze přihlásil a na vyzvednutí stále vyčkává. Už teď je však jisté, co by si za svou výhru mohl dovolit. Například si podle společnosti Sazka může koupit řecký ostrov, fotbalový klub Slavia Praha nebo postavit věž katedrále Notre-Dame.

Obrovské štěstí měl Čech, který v pátek vyhrál v Eurojackpotu 1 411 860 488 korun. V prvním výherním pořadí byl sám, takže se o výhru s nikým dělit nemusí. Zatím si však peníze nevyzvedl. "Čekáme na kontakt s výhercem, chápeme, že si vše chce rozmyslet a alespoň trochu zpracovat skutečnost, že se stal miliardářem," sdělil mluvčí společnosti Sazka Václav Friedmann.

Neví se ani, co s výhrou udělá, ale podle Sazky má několik možností. Za pohádkovou sumu by mohl koupit čtyři piva pro každého Čecha a oslavit tak svoji výhru rovnou s celou republikou. Dále by si mohl pořídit fotbalový klub Slavia Praha nebo dvoumístné kupé Ferrari GTO z roku 1962, které je nejdražším autem na světě.

Užít by si mohl také 619 nocí v apartmá Empathy Suite v hotelu, který se nachází v Las Vegas a patří k nejdražším na světě. Jediná noc tam stojí sto tisíc dolarů (tedy 2,29 milionů korun). Ideální pro partnerku by byl zase diamant Růžová hvězda, který má na sobě 59,6 karátu a váží 11,92 gramu. Je jedním z nejdražších kamenů planety.

S výhrou by si šťastlivec také mohl dovolit postavit katedrále Notre-Dame jednu věž, nechat přetočit čtyři epizody seriálu Hra o trůny nebo strávit 268 let na luxusní lodi, kde jedna noc stojí 14 430 korun. A co pomoci klimatickým změnám? I to je možné - za 1,4 miliardy si lze koupit 2 479 kilometrů čtverečních deštných pralesů po celém světě.

Sazka se také zeptala několika osobností, co by s výhrou udělaly. Moderátor Snídaně s Novou a herec oblíbeného seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 Milan Peroutka by pomohl dětem se vzděláním. "Postavil bych školu, školku a hospic pro Smiling Crocodile, abych tak krásnýmu projektu vdechnul život a ušetřil ho těm nekonečným a vyčerpávajícím obstrukcím na magistrátu," řekl Peroutka.

Další moderátor Snídaně Míra Hejda by hlavně podnikal. "A sakra, co s tím budeme dělat? Něco bych investoval do svého developerského projektu a určitě do podnikání. Část bych pak věnoval rodině a dobrým lidem," světil se Hejda.

Herec Jakub Kohák by prý na svém životě nic nezměnil, i kdyby měl miliardy. "V klidu bych jel dál svůj parádní život - jen bych si třeba občas dal místo jednoho řízečku dva," vysvětlil herec.