Pivovary trpí. Některé budou muset propouštět zaměstnance

Pivovarům hrozí propouštění. Potvrdil to Český svaz pivovarů a sladoven s tím, že důvodem je očekávaný celoroční pokles tržeb, a to až o 50 procent. Jediné, co by výrobce piva mohlo podle odborníků zachránit, je co možná nejrychlejší otevření restaurací a hospod.