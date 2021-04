Plaga promluvil o návratu dalších žáků. Zmínil i podmínky konzultací

Do lavic se po půl roce vrátili žáci prvního stupně a zvláštních škol, doma už nemusejí být ani předškoláci. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v Televizních novinách promluvil o návratu dalších dětí do škol. Naděje je podle něj v rotačním způsobu výuky a dodržování protikoronavirových opatření. Lidé by v tom prý neměli polevovat.

Ministerstvo školství zatím nemá konkrétní plán návratu dalších žáků k prezenční výuce. Klíčové jsou ale podle Plagy rotace celých tříd po týdnech. Pokud bude dobře fungovat, zbytek dětí by se mohl vrátit rychleji.

"Rotační schémata jsou možná složitá, ale jsou tady proto, aby se nám podařilo do škol dostat co nejvíc žáků. Dnešní (pondělní, pozn. red.) návrat do základních škol neznamená rozvolňování a není to pobídka k tomu, že už není potřeba dodržovat opatření. Pokud je budeme dodržovat, tak je do lavic dostaneme," řekl šéf resortu školství televizi Nova.

Vláda povolila skupinové konzultace pro poslední ročníky středních škol nebo pro ty středoškoláky, kterým hrozí, že propadnou. Plaga sice žádal obnovení praktické výuky, k tomu ale epidemiologové nesvolili.

Konzultací se může účastnit nanejvýš šest žáků a na jejich podobě se budou domlouvat se svými učiteli. "Skupinové konzultace budou dobrovolné. Žáci, kteří jsou ohrožení studijním neúspěchem, a žáci závěrečných ročníků na ně mohou do škol docházet tak, jak se dohodnou s učitelem," uvedl Plaga.

Testů je prý dostatek

Ministr rovněž ubezpečil, že antigenních testů, kterým se musejí žáci podrobovat dvakrát týdně, je a bude dostatek. "Poslední závoz by měl vystačit na dva až dva a půl týdne. Už jsou nachystány další testy na státních hmotných rezervách. Mají se dodávat v příštích týdnech a vystačí na květen a případně i na červen," uzavřel Plaga.

Ve vzduchu stále visí hrozba, že se někteří žáci nebo studenti do konce školního či akademického roku k prezenční výuce nevrátí vůbec. Ničím si není jistý už ani šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. "Já počítám i s tím, že mi spadne na hlavu zítra meteorit. Ale pevně věřím, že se vrátí," řekl televizi Nova.

