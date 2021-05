Plaga řekl, kdy se vrátí středoškoláci a kdy může skončit rotační výuka

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pondělní Snídani s Novou nastínil další rozvolňování opatření ve školách. Promluvil například o tom, kdy by se do lavic měli fyzicky vrátit také středoškoláci. Nebo o tom, kdy by mohla skončit rotační výuka, v níž se nyní děti musejí po týdnech střídat.