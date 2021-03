Plaga s námi nemluví, stěžují si školy. Informace jim prý chodí pozdě

Od pondělí mají začít talentové zkoušky na sportovních školách. Jestli je budou moct uspořádat, se dozvěděli ředitelé středních sportovek teprve před pár dny.

"Nám přišlo předběžné opatření, kde je napsáno, že sportovní školy mají povolené talentové zkoušky. Máme atlety, plavce, judo a hokej a dělá nám to docela problém," řekla televizi Nova Květoslava Havlůjová, ředitelka kladenského sportovního gymnázia.

"Musím potvrdit, že informace dostáváme dost často ze zpožděním. Někdy na poslední chvíli a někdy i po té poslední chvíli. Ale já bych to nekladl za vinu jen ministerstvu školství, já bych to kladl za vinu vládě," řekl prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Zástupci škol se shodují, že ministerstvo školství jim informace často podává neúplné a se zpožděním. Když televize Nova v neděli požádala o vyjádření ministra školství Roberta Plagu (za ANO), komunikovala za něj pouze jeho tisková mluvčí.

"Ministerstvo školství připravuje informace pro školy průběžně, ale musíme reagovat na epidemiologickou situaci a musíme jednat podle aktuálních rozhodnutí vlády. Naším přímým kanálem jsou datové schránky, kterými se snažíme ředitele škol informovat o nových opatřeních, informovat je v co nejkratším čase," řekla Aneta Lednová, mluvčí resortu školství.

"Většina těch informací je na poslední chvíli nebo i velmi pozdě. Například ty poslední informace přišly do datové schránky v průběhu víkendu před pondělkem, než měly začít platit," stěžuje si ředitel malostranského gymnázia Tomáš Ledvinka.

"Řekl bych že pan ministr Plaga má velké rezervy v komunikaci. On by měl být ten, kdo dává metodiku která pomůže školám se přizpůsobit opatřením a ten, který by měl bojovat za to, aby opatření ve školách byla dlouhodobě předvídatelná a aby měla smysl," myslí si Lukáš Bartoň (Piráti), poslanec místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

"Zvláště teď, když máme třítýdenní uzávěru, by školy měly vědět, co je čeká dál. Tak, aby se ředitelé škol mohli připravit na to těžké období, které přijde po lockdownu," dodal člen výboru a poslanec Petr Gazdík (STAN).

"Osobně si myslím že panu Plagovi tak trochu ujel vlak. On mohl k otázce školství mluvit před několika týdny, kdy ještě byla naděje, že se děti budou moct vrátit do škol," uvedl politolog Jiří Pehe.

S tím, že Plaga není příliš aktivní v komunikaci, souhlasí dokonce i někteří jeho kolegové z vlády. Vyčítají mu, že se neukazuje příliš často nejen v médiích, ale dokud byl členem hnutí ANO, tak ani na stranických setkáních. Stranu loni po osmi letech opustil.