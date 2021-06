Plaga: Ve školách se covid nešíří. Postupný návrat do lavic je bezpečný

"Z dat, které nám dává Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) jednoznačně vychází, že i když se děti vracejí do škol postupně, tak se to riziko nezvyšovalo a skutečně ten výskyt odpovídá výskytu v populaci. To je dobrá zpráva, protože část lidí tvrdila, že ty školy jsou velmi rizikové a ukázalo se, že to není pravda," řekl v pátek ministr školství.





Podle ministra Plagy byl návrat dětí do škol bezpečný, protože se ukázalo, že riziko šíření viru ve školách závisí na tom, jak se epidemie vyvíjí v celé populaci. Data z ministerstva zdravotnictví také ukazují, že epidemie v Česku zatím stále slábne.







Přesto někteří před šířením covidu varují. Například iniciativa Sníh nedávno poukazovala na mutaci delta, původně zvanou indická mutace. Virus v poslední době trápí Velkou Británii, kde se šíří především právě ve školách.





Jak bude vypadat návrat do škol v září Plaga v páteční Snídani neřekl. O přesném plánu jedná s ministerstvem zdravotnictví. Ředitelé škol, rodiče i studenti by podle Plagy měli potřebné informace znát nejpozději na konci června.