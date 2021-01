Plameny vyšlehlé ze sauny nadělaly velkou škodu, v domě se nedá bydlet

Plameny vyšlehly z řadového domu v ulici Nad Vývozem na sídlišti Jižní Svahy kolem 17. hodiny a byly vidět z velké dálky.

“V době příjezdu hasičů bylo první patro domu v plamenech, což bylo vidět až do centra města,“ popsala mluvčí hasičů Zlínského kraje Lucie Javoříková.

Do boje s ohněm se pustilo pět hasičských jednotek. Ještě předtím pomohl zraněné majitelce profesionální hasič, který měl volno a byl poblíž. Ženu si převzali záchranáři a putovala do nemocnice, její stav by neměl být vážný.

Hasiči likvidovali plameny vnitřkem stavení i z automobilového žebříku. Oheň se jim podařilo rychle zdolat, takže se nerozšířil na přilehlé domy.

“Následně hasiči rozebrali horní části konstrukce domu, požářiště kontrolovali termokamerou a dohašovali skrytá ohniska,“ doplnila mluvčí.

Před 19. hodinou měli hotovo, zůstala jednotka, která má přes noc spáleniště hlídat.

Vzniklou škodu vyčíslil hasičský vyšetřovatel na 1,5 miliónu korun. Dům se stal dočasně neobyvatelným. Příčinou vzniku ohně byla dle hasičů nedbalost při používání sauny.