Plán pošty ve velkém propouštět vyvolal bouři. Tohle se chystá!

Boj o poštu začíná. V březnu ji má podle vedení podniku opustit na 1500 zaměstnanců. Důvodem je prý restrukturalizace společnosti. Zeštíhlování stavů se ale nelíbí ministru vnitra Jana Hamáčkovi, pod jehož resort státní podnik spadá. Generálního ředitele si kvůli tomu pozval na kobereček.

"Budu chtít vysvětlení, protože v současné covidové situaci se ukázala nezbytnost pošty. Proto jsem na čtvrtek pozval generálního ředitele, šéfa dozorčí rady i zástupce odborů," napsal Hamáček na twitteru.

Podle odborů není na propouštění vhodná doba. Poukazují na rostoucí objem odesílaných zásilek v době, kdy jsou zavřené obchody a zvyšuje se zájem o nákup zboží z e-shopů. A předpokládají , že návyk řadě lidí zůstane i po pandemii.

"Už tak mají práce na hlavu, už teď někde chybí lidi, takže si myslím, že budou hodně vytíženi," nechápe šéfka poštovních odborů Jindřiška Budweiserová.

Do vyjednávání o záchraně pošťáků se chce zapojit i opozice. "Mě ta informace překvapila. Budu chtít o tom jednat, protože si nemyslím, že je to strategicky dobrý krok," myslí si šéf lidovců Marian Jurečka.

"Pokud by se to mělo týkat doručovatelů, lidí v terénu, tak tam určitě nezeštíhlovat. Ti lidé teď běží v takovém vytížení jako nikdy předtím," přidává se lídr hnutí STAN Vít Rakušan.

Fungování České pošty kritizuje i premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je nepřijatelné, aby státní podnik zvláště v době pandemické krize propouštěl.

Česká pošta zaměstnává téměř 29 tisíc lidí. A dlouhodobě čelí finančním problémům. Loni vykázal státní podnik ztrátu 363 milionů korun.

Mezi propuštěnými mají být například listonoši, úředníci za přepážkami nebo řidiči. A poštovní odboráři tvrdí, že se propouštění může dotknout i zákazníků. Už teď pošta omezuje služby a tvrdí, že má málo lidí právě ve zmíněných profesích.

Před pár týdny pošta kvůli pandemii omezila otevírací hodiny poboček a na poštách se teď tvoří fronty. Lidé teď víc nakupují v e-shopech a podnik nestíhá.

Pošta ale tvrdí, že si vystačí s menším počtem zaměstnanců a slibuje menší fronty na pobočkách i rychlejší výdej balíků. Dosáhnout toho chce větším počtem takzvaných balíkoven. Podle odborů může být ale efekt naprosto opačný.

Restrukturalizaci a s tím spojené propouštění Česká pošta hájí tím, že listovních zásilek výrazně ubývá, zatímco ty balíkové jsou na vzestupu. V praxi by to mělo znamenat hlavně to, že si balíky budou zákazníci vyzvedávat v tzv. balíkovnách. Těch má Česká pošta v současné době 2 200 po celé republice.

Už loni v červnu generální ředitel pošty změny avizoval a řekl, že se chce zaměřit na balíkový trh, kde státnímu podniku v posledních letech vyrostla velmi silná konkurence.

Česká pošta slibuje také zjednodušení a zpřehlednění systému zásilek. Jednu z posledních novinek - dvourychlostní doručování - vedení pošty rušit nechce. A to i přesto, že doručení do druhého dne využívá jen asi osm procent zákazníků.

