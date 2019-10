"Plánovali jsme budoucnost," řekl přítel ženy, která zemřela i s dcerami

"To, co uvádí její dcera, se nezakládá zcela na pravdě, a její výpověď je ovlivněná otčímem. Její výpovědi u soudu přispěly k tomu, že soud rozhodl v neprospěch matky, která byla bývalým přítelem terorizována. V psychologických posudcích mé již mrtvé přítelkyně nebylo nic o tom, že by byla nervově labilní, a dokonce jsem byl svědkem toho, kdy ani jedna z mrtvých dcer ke svému otci nechtěla," popsal Jaroslav, přítel zemřelé ženy.

S čtyřiačtyřicetiletou matkou čtyř dcer byl krátce, ale hodně toho spolu prožili. "I soud jsem s ní absolvoval, ale nemám v ruce bohužel jediný důkaz," dodal s tím, že nevěří, že by si jeho přítelkyně ublížila záměrně.

Starší dcery zemřelé ženy a otec holčiček, které při nehodě zemřely, jsou přesvědčeni, že tragická nehoda byla způsobena záměrně. Jedna z dcer dokonce natočila video, ve kterém popisuje komplikované vztahy v rodině, boj o děti a tvrdí, že jejich smrt byla záměrná.

"Co se týče sporu o děti, tak se jedná o velice obsáhlý a složitý spis. Nicméně lživé svědectví dcery u soudu napomohlo k odebrání dětí," popsal přítel zemřelé. "Prosím očistěte její jméno, ona už se nemůže bránit a já na to nemám sílu," dodal. "Nemám důkaz, že šlo o sebevraždu, ani že nešlo. Ale plánovali jsme budoucnost a společný život a vím, že by mi to neudělala," dodal zdrcený přítel, který měl obě zemřelé holčičky velmi rád.

Jaroslav se původně nechtěl k tragédii vyjadřovat, ale nakonec se rozhodl promluvit. Společně s dalšími kamarády ženy řekl svou verzi tragického příběhu v reportáži pro TV Nova, kterou uvidíte v neděli od 19:30. Blízcí zemřelé ženy jsou zdrceni, že část rodiny viní matku z úmyslu a jsou odhodláni přesvědčit veřejnost a úřady, že to tak nebylo. “To už je bohužel jediné, co pro svojí lásku můžu udělat," zakončil Jaroslav.

