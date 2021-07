Plasty a zdechliny ryb i ptáků: Otava je šílená, zlobí se Míla. Co na to úřad?

Čtenář TN.cz do redakce poslal aktuální fotky řeky Otavy, kam léta jezdí s kamarády na ryby i s rodinou na výlety. Ale to, co viděl při svojí poslední návštěvě, ho pořádně šokovalo. Poslal i fotky a videa jako důkaz. Co na to říká Povodí Vltavy, pod nějž tok spadá?

Plasty, kanystry od oleje i zdechliny ryb a ptáků. I tak teď podle čtenáře TN.cz vypadá řeka Otava, nebo alespoň její část u Orlické přehrady mezi obcemi Jistec a Dědovice. Miloslava Majera pohled na takto znečištěnou vodu rozhořčil. I proto se na problém rozhodl upozornit.

"Jezdím tam na ryby už asi 8 let. Jelikož je na Orlíku jenom málo míst, kde se dá sjet s lodí do vody, tak tohle je začátek řeky, kde to sjízdné je. Proto odtamtud vždycky vyrážíme. Když ale jedeme s rodinou na gumovém člunu, tak se bojíme, abychom si ho nepropíchli, protože ve vodě plavou úplně šílené věci – mrtvé ryby, mrtví ptáci, kanystry od olejů, sklo, plasty a utržené molo. Je to hrůza, úplný hnus," popsal pan Majer.

Stav řeky Otavy je ale podle výpovědi pana Majera v jarních a letních měsících takto alarmující už poněkolikáté a situace se v průběhu let jenom zhoršuje. "Každý rok se opakuje to samé. Jezdíme takhle rybařit i po světě, ale nikde, vůbec nikde, jsme se s něčím podobným nesetkali. To je jenom u nás," tvrdí rozzlobený čtenář.

"Vždycky to začne takhle být někdy na jaře, zhruba v květnu. A když je v létě teplo, tak je to šílenost. Všechno se tam splavuje, hnije to a zapáchá," dodal Majer.

Muž se ale neobrátil jen na redakci TN.cz. Štěstí předtím zkoušel také u státního podniku Povodí Vltavy. Jeho snahy ale prý byly marné.

"Už několikrát jsme kvůli tomu s kolegy rybáři zkoušeli Povodí Vltavy kontaktovat mailem, ale nikdo se neozval a neřeší to. Kamarád jim psal ve středu ještě přes messenger na facebooku a to se ptali, kde přesně znečištění je, ale další vyjádření už nenapsali. Prostě nezájem," uvedl pan Majer.

Redakce TN.cz o vyjádření požádala tiskového mluvčího Povodí Vltavy Huga Roldána. Podle něj je znečištění části Otavy výsledkem kombinace dvou běžných jevů.

"Jedná se o přirozený jev, kterým je povlak vodního květu sinic, který je v tomto ročním období obvyklý. Dále na fotografiích můžeme vidět také spláví, neboli větve, kusy dřeva, ale i odpad odhozený do řeky. Spláví se bohužel v řekách objevuje, a to většinou po deštích a následném zvýšení přítoků do vodní nádrže nebo do koryta vodního toku," vysvětlil Roldán a zároveň dodal, že sinice jsou na vině, pokud jde o nepříjemný zápach.

"Při rozkladu biomasy sinic se značným obsahem bílkovin vzniká hnilobný pach. V části Otavy, kde k tomuto za posledních několik týdnů došlo opakovaně, je velmi pravděpodobné, že část sinicové biomasy v procesu odumírání klesla ke dnu, odkud ji opět hnilobné plyny vynesly ke hladině zároveň s částí materiálu usazeného na dně. S klesajícími teplotami v dalším průběhu roku pak vodní květ sinic přestává růst, " přiblížil Roldán.

Mluvčí následně ještě potvrdil, že jeho kolegové z Povodí Vltavy na vyčištění řeky pracují: "Konkrétně v této lokalitě naši kolegové byli začátkem července a přivezli odtud plný ponton spláví. Podle mých informací jsou ve středu opět právě na Otavě a sbírají spláví. Likvidace škraloupu vodního květu ale bohužel reálná není a nikde se neprovádí."

Čtenář TN.cz to ale vyvrátil. Podle něj se řeku nikdo vyčistit nesnaží.

"Jsem tam každý týden a nikdo to nečistí. I rybářská stráž, když jede řeku kontrolovat, se tam neodváží jet, protože to ani nejde. Nedá se tam proplout, to by bylo na zničení motoru. Nemyslím si, že je to dobře, protože spousta objektů, co ve vodě plave, se naplní vodou, potopí na dno a tam zůstane," zdůraznil Majer.