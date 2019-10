Plat prezidenta se zvýší o 28 tisíc, poslanců o 8000, hasičů o 1500 korun

Zatímco o zvýšení tarifních platů hasičům, policistům a dalším státním zaměstnancům vedli politici dlouhé spory a nakonec se shodli na přidání 1500 Kč hrubého, ústavním činitelům vzrostou od 1. ledna 2020 platy automaticky o 10 procent. Vyplývá to ze zákona, který sněmovna schválila už před rokem.

Přidáno 7,5 procenta by měli od ledna dostat také komunální politici, jejich odměny se odvíjejí od počtu obyvatel obce. Starostové nejmenších vesniček by mohli dostat tři tisíce korun navíc, pro pražského primátora by to pak znamenalo 9700 Kč navíc. Návrh bude ještě v listopadu projednávat vláda. Schválení parlamentem v tomto případě nepotřebuje.

Zvýšení tarifů o 1500 korun pro lékaře, hasiče nebo policisty berou odbory jako výsměch. „Já si myslím, že je to spíš urážka. Lepší slovo pro tohle přidání neznám,“ řekl například předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel České televizi.