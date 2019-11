Ve Špindlerově Mlýně trhá silný vítr střechu hotelu, platí výstraha ČHMÚ!

V neděli bylo pořádně větrno, v nárazech až sto kilometrovou rychlostí foukal vítr třeba na Vysočině. Stavaři v Jihlavě museli kvůli tomu dokonce přerušit práci. Na lešení se neodvážili.

Poryvy větru má na svědomí silné jižní proudění. Přitom nefoukalo všude po republice. V západních Čechách byl relativně klid, vítr totiž zarazily Alpy. Na jihu a východě republiky to pořádně fučelo.

A nedělí to ještě nekončí. Foukat by podle varování meteorologů mělo až do zítřejšího dopoledne. Výstraha před silným větrem je platná pro Středočeský kraj (Benešov, Čáslav, Kutná Hora, Sedlčany, Vlašim, Votice), Jihočeský kraj (Dačice, Jindřichův Hradec, Milevsko, Soběslav, Tábor), Pardubický kraj (Hlinsko, Chrudim, Litomyšl, Polička, Svitavy, Vysoké Mýto), Kraj Vysočinu, v těchto krajích by se měla situace uklidnit kolem půlnoci, a také v Libereckém kraji (Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Liberec, Tanvald), tam bude foukat až do deváté hodiny ráno.

V neděli kolem sedmé hodiny večer vyjeli kvůli silnému větru například hasiči ze Špindlerova mlýna. "Vítr bere plechovou střechu, hrozí nebezpečí pro okolí, některé části už odletěly," informovali na sociálních sítích.