Platy učitelů mají růst. Ministerstvo přišlo s tímto návrhem! ANKETA

Růst platů učitelů a dalších pedagogických pracovníků o devět procent navrhuje ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s Janou Maláčovou (ČSSD). Návrh usnesení předložilo ve čtvrtek, jedná se o verzi do připomínkového řízení.

Návrh obsahuje dvě varianty změn, v obou by si ale učitelé polepšily o devět procent v roce 2021. Pro některé pedagogy by to znamenalo navýšení platu i o několik tisíc. Například ředitelka mateřské školy, která má 10letou praxi, nyní podle tarifní tabulky bere 31 200 korun hrubého. Příští rok by podle návrhu měla 34 010 korun.

Učitelka na základní škole obvykle spadá do 12. platové třídy. Pokud s učením teprve začíná, její plat letos podle tabulky činil 30 930 korun hrubého. Podle návrhu MPSV by si polepšila o necelé tři tisíce.

Na kompletní přehled platů a rozdílu mezi rokem 2020 a návrhem na rok 2021 pedagogů v jednotlivých platových třídách se můžete podívat v tabulkách níže.

Tabulka platů pro pedagogické pracovníky v roce 2020:

Učitelka v mateřské škole obvykle spadá do 9. platové třídy, ředitelka do 11. Učitelé na ZŠ a SŠ se pohybují mezi 9. až 14. platovou třídou, většinou ale mají 12. Ředitelé pak 14. Vychovatelky ve školní družině spadají obvykle do 9. platové třídy, speciální pedagogové do 13. a asistenti pedagoga do 8.

Návrh tabulky platů pro pedagogické pracovníky pro rok 2021:

"Na rozdíl od předchozích let MŠMT tento návrh předem neprojednalo ve školské tripartitě se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, protože ji ministr školství Robert Plaga již řadu měsíců nesvolává," okomentovala ho Pedagogická komora ČR.

S návrhem souhlasí, má ale dlouhodobě výhrady k tarifní tabulce pro pedagogy, která má méně stupňů než tabulka pro nepedagogické pracovníky - konkrétně o pět. Znamená to, že učitelé po žebříčku postupují pomaleji a na zvýšení platu podle tabulky čekají déle.

"Učitelé čekají na zvýšení tarifní části platu v některých případech až 8 let. Pedagogická komora v minulosti iniciovala, aby se tarif zvyšoval vždy po 3 až 4 letech praxe, jak je tomu u ostatních zaměstnanců, ale ministerstvo školství příslušný návrh ministerstva práce a sociálních věcí odmítlo," konstatovala Pedagogická komora.