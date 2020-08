Plavby na lodích i skvělá cyklistika. Inspektor na Baťově kanále udělil zlato

Baťův kanál se vine od Kroměříže na Zlínsku až k Hodonínu v Jihomoravském kraji. Je uměle vyhloubený a částečně využívá koryto řeky Moravy. Inspektor se ještě před plavbou napřed vydal posilnit do Spytihněvi.

Spytihněv

"Jsme tady dneska podruhé, protože jsme se dozvěděli, že je to tu nově otevřené. A pěkné," popsal jeden z návštěvníků.

Za řízek s bramborem nebo hranolky sáhnete do peněženky pro 130 korun. Na své si tu přijdou i majitelé kol. Podél celého Baťova kanálu vedou cyklostezky. "Jsem myslel, že bude hodně cyklistů a není to tak strašné. Kolem Baťova kanálu se jezdí vždycky dobře," zhodnotil projíždějící cyklista. Na své si přijdou i milovníci vodních sportů, kteří mohou vyrazit na takzvaný paddleboard, hodina vyjde na 100 korun. Ovšem to, za čím tam jezdí většina lidí, jsou lodě.

Veselí nad Moravou

Inspektor se dále vydal do Veselí nad Moravou. Auto můžete nechat kousek od přístavu. A parkování je zdarma.

"Stačí vám osmnáct let, občanský průkaz a po zaškolení v půjčovně můžete vyrazit," popsal podmínky půjčování lodí Lukáš Habarta.

Vratná záloha na malou loď pro maximálně pět lidí je tu 1000 korun. Hodinová výpůjčka takové lodi je pak 500 korun.

"Když startujete, startujte vždycky na neutrál, otáčky by měly být takhle na ten restart," popsal základy lodník Patrik Břečka.

Půjčit si můžete třeba i hausbót. Jenom počítejte s vyšší zálohou a vyšší cenou výpůjčky. Ta se pohybuje v řádech několika tisíc korun. Půjčují se na více dní.

"Dlouho už nás lákalo právě zkusit si hausbót nebo něco na vodě a letos navíc jsme si říkali, že přeci jenom ta cizina není úplně ideální, takže jet po Česku nám přišlo jako dobrý nápad," uvedl jeden ze zájemců.

Vnorovy

Jedno z 13 zdymadel Baťova kanálu najdete u obce Vnorovy. Kanál se tam zároveň kříží s řekou Moravou. Mezi zajímavosti patří zbytky původní lodní lanovky, vyžití je tam ale pro celou rodinu.



"Lodičky, občerstvení, můžete u nás stanovat, půjčit si lodičku motorovou nebo kajak, kanoe, raft, jet na meandry, co chcete," shrnula animátorka Eva z občerstvení Pod Majákem.

Asi nejvíce si tam užijí děti. Ať už díky možnosti pomazlit se s domácími zvířaty nebo vyzkoušet stezku pro nejmenší. Ta zlákala i inspektora. Ale místo sladké odměny raději okusil jídlo pro dospěláky. "Cigárko" z udírny je za 40 korun, pivo za 30. Na Baťově kanále můžete strávit hodinu, den, týden i mnohem déle. Inspektor udělil ve Vnorovech zlatou medaili.





