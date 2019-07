Plavčíci mají často jen základní školení! Problém je hlavně v zákoně

V Česku přibývají stížnosti na práci plavčíků. Prý v případě problémů někteří reagují pomalu, jsou nezkušení a někdy nedávají ani dostatečný pozor. Dokazuje to i poslední případ, který se stal na pražském koupališti, kde se utopil starší muž. Podle výpovědi svědků ho prý mohl zachránit rychlejší zásah plavčíků. Zákon přitom neukládá žádné závazné normy, kterými by se koupaliště při najímání plavčíků měla řídit.

Plavčíky v poslední době lidé často kritizují kvůli nedostatku vzdělání a špatnému dohledu na koupalištích. Dozor nad plavci často vykonávají brigádníci se základním školením, navíc jsou většinou najímáni jen na léto. Problém se prý týká menších sezónních koupališť. "V dnešní době je obtížné ty lidi sehnat a musíte sehnat lidi, kteří umějí plavat," popsal záchranář.

Problém je údajně hlavně v zákoně. Ministerstvo školství má kritéria pro profesi plavčík, jenže ta nejsou pro provozovatele závazná. Koupaliště se tak mohou řídit svými normami, které nejsou tak přísné. Podle nich základní kurz trvá jen 16 hodin, zaškolit plavčíka může i provozovatel.

"Já neříkám, že ti lidi nic neumějí, pokud by došlo na lámání chleba a byl tam ten člověk, tak by zřizovatel měl velký problém, aby to vysvětlil," dodal záchranář. Od začátku roku se v Česku utopilo zhruba sedm desítek lidí. Jen za poslední týden sedm. Loni jich v tuzemsku utonulo 185.

Plavčice Kateřina Šimková popsala, jak se na svou pracovní pozici zaučila: "Muselo proběhnout školení se speciálním školitelem. Bylo to několik lekcí ve vodě, kdy jsme se učili různé techniky, jak vytahovat lidi z vody." Právě kurz plavání a první pomoci je nejdůležitější podmínkou pro práci plavčíka. "Dělají nějaké zkoušky fyzické, zdravověda a málokdo to uplave ty podmínky, které k tomu jsou," řekl plavčík Radek Jung.

Podle plavčíků je práce u bazénu především o zodpovědnosti. Průměrná mzda se přitom pohybuje okolo sto koruny na hodinu. "Je to hlavně o zodpovědnosti, protože jsou tady úrazy, a lidi nedělají, co mají, nedodržují řády, je to náročná na psychiku, to musíte zvládat a mít to celý prostředí pod kontrolou," řekl plavčík Roman Kučera.

Počet plavčíků v areálu závisí na počtu návštěvníků. Kontroly ale nikdo neprovádí. "Neexistují prostě kontroly, které by chodily na plavčíky. Až kdyby se něco, tak až při vyšetřování se bude nahlížet na to, jak se staráme o ty své plavčíky, kolik jich bylo na směně," řekl Karel Dvořák, vedoucí plaveckého stadionu.

Plavčíci ale nehlídají jen lidi v bazénu. Kontrolovat musejí také dodržování návštěvnického řádu, tedy třeba zákaz nošení jídla k bazénu. "Chodí okolo a domlouvá se s lidmi, kteří tady jedí a kouří a podobně," popsal vedoucí koupaliště Roman Rákosník.



Reportér TV Nova Vladimír Hoť ve středu vyrazil zkontrolovat situaci v jihočeské Hluboké nad Vltavou. "V tomto areálu musí být přes den minimálně pět plavčíků. Většina z nich jsou právě brigádnici," popsal.

Advokát Pavel Kraus popsal, kdo je v případě úrazu odpovědný, jestli provozovatel areálu nebo plavčík. Celý rozhovor najdete v reportáži TV Nova.