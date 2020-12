Plejáda zmatků: Ministři si protiřečí, opozice z chaosu viní premiéra

Pondělnímu jednání vlády předcházela celá řada zmatečných a protichůdných informací od členů kabinetu. V médiích například ohlašovali různá data, od kdy by se měla opatření znovu zpřísnit. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) přiznal, že si je chaotického jednání svých ministrů vědom. Opozice to dává za vinu právě jemu.

Vládní komunikace je švédský stůl a vybere si každý. Tak označil chaotické vyjadřování vlády na svém twitterovém účtu poslanec TOP 09 Dominik Feri. Poukázal na to, jak zástupci resortů v posledních dnech ohlašovali termíny, od kterých se znovu zpřísní opatření.

"Bohužel to tak je a já jim to samozřejmě nemůžu zakázat, i když jsem je opakovaně prosil, aby zkrátka se takhle nevyjadřovali. Ale jsou dospělí a bohužel to té vládě potom kazí," povzdychl si premiér.

"Bylo by to ideální, kdyby to komunikoval jeden, ale to byste se těch ostatních nemohli ptát," rýpl si ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

"Je to samozřejmě jakási snaha vyjít vstříc médiím, která se na to na všechno ptají, ale ministři by si měli osvojit tu schopnost a dovednost říkat nevím, no comment, počkejte si, protože dokud ta vláda nerozhodne, tak jsou to všechno jen spekulace," myslí si politolog Jan Herzmann.

Index protiepidemického systému se v pondělí už druhý den držel na hodnotě 71. To, že se některá opatření mohou nastavit jinak, než určuje původní tabulka systému PES, avizoval ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už minulý týden.

"Jsem doufala, když byl představen ten protiepidemický systém PES, že to bude znamenat větší předvídatelnost, že si budeme všichni moci trošku naplánovat, jak bude vypadat náš život třeba s výhledem na týden nebo na dva," říká pirátská poslankyně Olga Richterová.

"Bohužel to vůbec neprospívá té situaci, ve které Česká republika je, v tuhle chvíli se v tom nikdo nemůže vyznat a vláda bohužel znovu jen narušuje důvěru lidí. A tím pádem schopnost se těm opatřením následně podrobit a respektovat je," soptí místopředseda ODS Martin Kupka.

Podle Herzmanna jsou ale prý Češi už na podobné veletoče zvyklí. "Lidi už si zvykli, že bohužel se česká politická scéna takhle chová a jsou vůči tomu poměrně imunní," myslí si odborník.

Vášnivá diskuse se strhla i kvůli prodeji nápojů v kelímku, jehož obnovení požadoval ministr vnitra Jan Hamáček hned poté, co ho stát zakázal.